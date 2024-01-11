نشرة التوك شو.. قرار المحكمة الدولية ضد جرائم إسرائيل وتحذير من الأرصاد

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم وخلال الفترة المقبلة ستتراوح درجات الحرارة بين 18 لـ 19 درجة، والعظمة على الصعيد سيكون 22 درجة.

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الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بسبب الأمطار (فيديو)



قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إنه من الواضح أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد فشلت بالأمس، فكل زياراته للمنطقة كانت إيجابية، نظرا لأن هذه الدول كانت معنية بالحل وبيديها مقترحات للحل، لكن المشكلة الأهم كانت لدى الاحتلال

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن جنوب إفريقيا تحدثت عن أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية، وعجز مجلس الأمن أمام ما يحدث، وتقدمت بدعوة إلى محكمة العدل الدولية.

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أحمد موسى: العالم ينتظر قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل غدا (فيديو)



قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة للاستعلامات المصرية، إنّ معبر رفح على الجانب الفلسطيني مليء بالصحفيين ووسائل الإعلام، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجانب المصري، وبالقطع، فإن وسائل الإعلام كان يمكنها رصد فرض رسوم إضافية على القادمين من قطاع غزة عبر منفذ رفح البري.

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ضياء رشوان: مصر تتحمل 70% من المساعدات ولا يمكنها فرض رسوما إضافية



استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، الارتفاع المبالغ فيه في أسعار السلع خلال الفترة الماضية ونقص بعض السلع الهامة لكل أسرة وخاصة المتعلقة بالأطفال.

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بسمة وهبة تهاجم ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع (فيديو)



قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية، إن هناك حالة من الترابط الجغرافي بين مصر والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى الترابط التاريخي والسياسي، وكل هذه الأمور تؤدي إلى التواصل والمشاورات وإيجاد رؤية مشتركة موحدة خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي جرت في قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية".

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محلل فلسطيني: التنسيق متواصل مع مصر و الأردن (فيديو)



كشف الإعلامي أحمد موسى، إن مصر التي تعاني من أزمة اقتصادية أدخلت 70% من المساعدات إلى غزة ، والعالم ساهم بـ30% فقط.

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أحمد موسى: السيسي رفض مغريات ضخمة حفاظا على القضية الفلسطينية (فيديو)



قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأدوية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 40 % إلى 130%، محذرا من شراء الورقيات وحفاضات الأطفال من أماكن غير مرخصة.

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الغرف التجارية تكشف سبب ارتفاع أسعار ألبان الأطفال والحل لانخفاضها (فيديو)



كشف المنتج محسن جابر، تفاصيل جديدة عن الأزمة الأخيرة بشأن ملكية تراث المطربة الراحلة أم كلثوم، قائلا: "العقد الذي يتحدث عنه ورثة أم كلثوم بأنه وقع في عام 1964 مع صوت القاهرة، تم عرضه، وتم الإقرار بفقدانه أمام المحكمة ، ولذلك أصبح والعدم سواء".

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محسن جابر يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة تراث أم كلثوم (فيديو)

