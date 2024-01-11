أين الأماكن الأكثر أمانا على متن الطائرة بعد حادث ألاسكا إيرلاينز؟

طرح الحادث الأخير الذي تعرضت له طائرة "بوينج" التابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" عدة تساؤلات عن إمكانية وجود مقاعد أكثر أمانا داخل الطائرة.

وسلط تقرير لقناة “العربية” نشرته اليوم الخميس، الضوء على أكثر المقاعد أمانا داخل الطائرات أثناء التعرض للحوادث، وذلك وفقا لخبراء متخصصين في سلامة الطيران، ويرى الخبراء أنه لا توجد إجابة مرضية تماما ويرجع ذلك جزئيا إلى استحالة التنبؤ بحالات الطوارئ الجوية.

وقال انتوني بريكهاس، أستاذ في جامعة إمبري ريدل للطيران، "لا يوجد مكان أكثر أمانا للجلوس فيه في الطائرات، وإذا كان بإمكانك أن تخبرني كيف ستتحطم طائرة، فيمكنني أن أخبرك أين تجلس".

ووجه "بريكهاس" نصائح عامة تتعلق باختيار المقاعد، ويرى أن المقاعد القريبة من الأجنحة تعد الأكثر أمانا، لأن هذا الجزء من الطائرة أكثر قدرة على تحمل الاصطدام، ويفضل أيضا المقاعد القريبة من المخارج، لأنها توفر مساحة إضافية للأرجل، وفرصة للهروب السريع في حالات الطوارئ.

حادث ألاسكا إيرلاينز

وفي سياق متصل، أقر الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" ديف كالهون بمسؤولية شركته عن الحادث الذي تعرضت له رحلة "ألاسكا إيرلاينز" يوم الجمعة متعهدا "كامل الشفافية" في هذا الملف.

وقال كالهون يوم الثلاثاء خلال اجتماع في مصنع لبوينغ في رينتون بولاية واشنطن "سنتعامل مع هذه القضية بدءًا بإقرارنا بخطئنا".

وأضاف: "سنتعامل معها بشفافية مطلقة وكاملة في كل خطوة".

وكانت خطوط ألاسكا الجوية قد علقت تحليق جميع طائراتها "بوينغ 737-9" بعد حادث تحطم نافذة إحدى طائراتها يوم الجمعة على ارتفاع 5 آلاف متر وهبوطها الاضطراري.

وأوضحت شركة الطيران أن الحادث وقع بعد وقت قصير من الإقلاع وتسبب الثقب الكبير في انخفاض الضغط في المقصورة، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أوريغون الأمريكية.

وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي وتهبط بسلام وعلى متنها 174 راكبا وستة من أفراد الطاقم.