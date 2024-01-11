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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

اتحاد الصناعات يحذر من ذهب مواقع التواصل والتطبيقات

ذهب
ذهب

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء الذهب بالتقسيط من التطبيقات على الموبايل وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون": "اللى عاوز يشتري ينزل لمكان معلوم يشتري منه، واللى عاوز حاجة من خلال السوشيال لازم يكون ليها مكان يقدر يرجعله لكن ميكونش عن بعد، لأن التطبيق ده ممكن ميكونش له وجود على أرض الواقع". 

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وأضاف أن سعر الذهب انخفض صباح اليوم، ولكن ارتد مرة أخرى وسعر الجرام عيار 21 الأكثر شيوعا في مصر الآن 3210، وهذا جاء نتيجة ارتفاع طفيف في سعر الذهب عالمية، لأن سعر الذهب يحدده سعر البورصة العالمي، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه وعوامل العرض والطلب. 

ولفت إلى أن عامل العرض والطلب هو العامل المؤثر في تلك الفترة في سعر الذهب في مصر، لأننا في مصر نعتمد أكثر على إعادة تدوير الذهب، بسبب قلة الخام. 

وأشار إلى أنه من الممكن أن يحدث انخفاض في سعر الذهب، نتيجة المصريين العائدين في إجازة نصف العام، ومن المتوقع أن يأتوا بكميات من الذهب لبيعها في مصر، وهذا من شأنه أن يحدث توافر للذهب في السوق وبالتالي انخفاض السعر. 

وحول توقعات انخفاض سعر الذهب، قال: "لو في تهدئة في الحرب الروسية الأوكرانية، أو توقف العدوان الإسرائيلي على غزة، أو انخفضت التوترات في كوريا الشمالية من شأنه هبوط السعر، لأن كل العوامل السياسية والاقتصادية تؤثر على سعر الذهب".

 

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