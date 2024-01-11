التموين تنصح المواطنين بعدم شراء الذهب في الوقت الحالي (فيديو)

نصح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، بعدم شراء الذهب في الوقت الراهن لحين استقرار الأسعار خاصة أن البنك المركزي طرح عبر بنكي الأهلي ومصر شهادات بعائد يصل إلى 27%، ولها العديد من الفوائد أهمها سحب السيولة وتقليل التضخم.

وعن سبب سبب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وأوضح الدكتور خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن المعدن الأصفر يواجه قوة شرائية كبيرة أدت لصعوده من 3000 إلى 3350 جنيه في فترة قصيرة.

وأشار إلى أنه من المتوقع استقرار أسعار الذهب في السوق خلال الأيام القليلة القادمة، موضحا أن سعر الذهب الطبيعي يتراوح بين 2800 إلى 2850 جنيه، مؤكدا أن أفضل وسيلة ادخارية في الوقت الحالي هي شهادات الـ 27%.

عاودت أسعار الذهب لتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد أن واصلت الانخفاض لليوم الثالث على التوالي هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي.

هبوط أسعار الذهب

وواصلت أسعار الذهب الهبوط لليوم الثالث على التوالي خلال جلسة اليوم الخميس، وذلك مع استمرار التصحيح السلبي بعد اختبار أعلى سعر سجله عند 3330 جنيها للجرام مطلع الأسبوع الحالي، وبالتالي تراجع الذهب إلي مستويات 3170 جنيهات.

واليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024، افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً التداولات عند المستوى 3185 جنيها للجرام ثم تراجع عند 3170 جنيها للجرام.

ويأتي الانخفاض المستمر، بعد أن انخفض سعر الذهب أمس الأربعاء بمقدار 45 جنيها، وأغلق عند 3185 جنيها للجرام، وذلك بعد أن افتتح جلسة الأمس الأربعاء عند 3230 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 3623 جنيها.

عيار 21 يسجل 3170 جنيها.

عيار 18 يسجل 2717 جنيها.

عيار 14 يسجل 2113 جنيها.

الجنيه الذهب 25360 جنيها.