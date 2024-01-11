الخميس 11 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: فلسطين ربحت من الحرب بتصدرها مشهدا عالميا يتضامن مع إقامة دولة مستقلة

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه مصلحة كبيرة في مد الحرب على غزة لعدة أهداف منها تنصيب رئيس أمريكي من الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسة للولايات المتحدة المقبلة، مضيفًا أن دولة الاحتلال والدول المتحالفة معها هما الخاسران من استمرار العدوان.

وأكد زين الدين، خلال فقرته الأسبوعية مع برنامج “الحياة اليوم”، تقديم الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن القضية الفلسطينية ربحت من الحرب من خلال تصدرها المشهد العالمي، والحيلولة دون تصفيتها، والإصرار على إقامة دولة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفقًا للشرعية الدولية كحل وحيد لضمان الاستقرار في المنطقة.

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ولفت إلى أن نتنياهو صاحب الحكومة  المتطرفة يحاول الهروب من الداخل الإسرائيلي والإفلات من العقاب المنتظر له والانتقادات بإطالة أمد الحرب، ضاربًا مثالًا ببدء الكنيست الإسرائيلي إجراءات عزل النائب اليساري عوفر كاسيف بعد توقيعه على عريضة تدعم مقاضاة بلاده في محكمة العدل الدولية بـ لاهاي، بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في غزة.

 

وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إلى وجود تحول في اتجاهات شعوب الدول المتحالفة مع إسرائيل ضدها لدرجة جعلت بعض الشباب يدعوا إلى إزالة دولة إسرائيل لأنها هي سبب المشكلة، متابعًا أن العالم كله ومصالحه ستتأثر بسبب تعنت إسرائيل وتحطيمها لكل قواعد الشرعية الدولية.

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