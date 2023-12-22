نشرة التوك شو.. أسباب تثبيت سعر الفائدة وخسائر فادحة للاحتلال

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

علق الخبير الاقتصادي مدحت نافع، على تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مؤكدًا أن لجنة السياسيات النقدية بالبنك وجدت أن التضخم السنوي تحسن نسبيا ولذلك ثبتت أسعار الفائدة.

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خبير اقتصادي: تحريك سعر الفائدة محتوم لكن مؤجل (فيديو)

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الملف الاقتصادي له الأولوية في مصر؛ لأنه يمس المواطن بدرجة كبيرة ويشعر به في كل لحظة، مضيفًا أن الملف الاقتصادي شائك بسبب الظروف العالمية المتلاحقة.

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د. أيمن محسب: دعوة الرئيس للحوار الوطني يعكس الإصرار على مشاركة المواطن في القرارات المصيرية

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن هناك إشكالية في التشريعات المرتبطة بالاستثمار، لكن تم تعديل قانون الاستثمار منذ شهرين في مجلس النواب بناء على مخرجات الحوار الوطني، وتم إعطاء حزمة كبيرة من الحوافز لدفع عجلة الإنتاج والتي كانت غريبة وغير مشجعة رغم كبرها.

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د. أيمن محسب: تعديل منهجية حوافز الاستثمار يشجع الصناعات الأكثر احتياجًا

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن سياسة ملكية الدولة وعزم الحكومة على الخروج من مناخ الاستثمار وترك 65% منه للقطاع الخاص يعتبر من ضمن إنجازاتها ويتماشى مع آلية الاقتصاد العالمي.

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علق الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إلى مصر.

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د. وجدي زين الدين: موقف مصر الثابت وراء تغيير نظرة الغرب لحرب غزة

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن مصر منذ اندلاع الحرب الصهيونية على غزة، تخوض معركة دبلوماسية عظيمة رائعة تسجل بحروف من نور لدعم القضية الفلسطينية.

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د. وجدي زين الدين: مصر تخوض معركة دبلوماسية عظيمة لدعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن بريطانيا وأمريكا وجهان لعملة واحدة، وتغير موقف لندن حول الحرب في غزة مهم جدا وسيكون له صدى واسع في القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار.

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د. وجدي زين الدين: بريطانيا وأمريكا وجهان لعملة واحدة وتغير موقف لندن مهم

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني تمكن من وضع خريطة استثمار كانت غائبة عن مصر.

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د. أيمن محسب: مشروعات الطرق الجديدة جنبت مصر البقاء في الجراچ الكبير

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن مصر لم تقصر أو تتأخر في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الصهيونية.

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د. وجدي زين الدين: مساعدات مصر لغزة تفوق ما قدمته دول العالم

كشف الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، عن وجود مفاوضات ومشاورات جادة علانية وسرية بأن تفضي هذه الحرب إلى مشروع سياسي كامل وقيام الدولة الفلسطينية رغم أنف نتنياهو.

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قيادي بحركة فتح يكشف عن مشاورات لإقامة دولة فلسطينية (فيديو)

عرضت فضائية “يورونيوز”، مساء الخميس، مقطع فيديو لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل سكنية ومسجد في رفح بقطاع غزة بقنبلة أطلقت دخانًا يشبه عيش الغراب الناتج عن انفجار القنبلة النووية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب العشرات.

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قصف على رفح بقذيفة دخانها يشبه القنبلة النووية.. فيديو

كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، جهود مصر في الدفاع عن فلسطين، مؤكدًا أنها تدافع عنها منذ 2000 سنة قبل الميلاد.

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السفير جمال بيومي: مصر تدافع عن فلسطين منذ 4 آلاف سنة (فيديو)

نصح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، بعدم شراء الذهب خلال الفترة الحالية، قائلا إنه بداية من إجازة نصف العام ستكون أسعار المعدن الأصفر أكثر هدوءا، ومن المتوقع أن ينخفض 100 جنيه.

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مستشار وزير التموين يوجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن شراء الذهب (فيديو)

أكد الفنان محمود العسيلى، أنه لا يحب الحياة التقليدية في الزواج وفي حالة شعوره بالضيق يختار الابتعاد، قائلا: "أنا مش بعرف أعيش الحياة التقليدية يعنى لو مضايق بحاول أصلح العلاقة ولو احنا الاثنين مش مبسوطين يبقى أحسن قرار منكملش والعمر قصير".

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العسيلي يعلن مفاجأة عن عدد زيجاته ويكشف سبب إنهاء بعضها بالطلاق.. فيديو

كشف فراس ياغي، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن المقاومة الفلسطينية كبدت الاحتلال خسائر فادحة في غزة، مؤكدًا أنها ما زالت موجودة حتى في المناطق التي تدعي إسرائيل أنها سيطرت عليها بشكل كامل.

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المقاومة تكبد الاحتلال خسائر فادحة في غزة ستجبره على الانسحاب (فيديو)

قال حسام عيسي، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يضع اللبنة الأولى في الجمهورية الجديدة من خلال بناء جيش قوي ومؤسسات على شكل عصري.

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باحث سياسي: السيسي وضع اللبنة الأولى في الجمهورية الجديدة ببناء مؤسسات قوية

