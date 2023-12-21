مستشار وزير التموين يوجه نصيحة مهمة للمواطنين بشأن شراء الذهب (فيديو)

نصح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، بعدم شراء الذهب خلال الفترة الحالية، قائلا إنه بداية من إجازة نصف العام ستكون أسعار المعدن الأصفر أكثر هدوءا، ومن المتوقع أن ينخفض 100 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن مبادرة زيرو جمارك ستساهم في استقرار سوق الذهب في مصر.

وأشار إلى أن أسعار الذهب خلال الساعات الماضيةشهدت ارتفاعات تاريخية لم تحدث من قبل، قبل أن ينخفض بالأمس 40 جنيها، وستشهد الأيام المقبلة المزيد من الانخفاضات، ولا داع للشراء في ظل الأوضاع الحالية.

أسعار الذهب اليوم

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2990 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3417 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3132 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2562 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1993 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1708 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1281 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 23920 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2034 دولارًا للأوقية.

تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.