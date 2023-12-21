نشرة التوك شو.. الحكومة تعد بخفض أسعار السكر والبصل وبشرى عن السجائر

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن سبب اللقاءات بين إسماعيل هنية والمخابرات العامة المصرية في القاهرة، لإجراء مباحثات بشأن الوضع في غزة، لافتًا إلى أن إسرائيل تتعرض لضغوطات من قبل أهالي الرهائن.

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سمير فرج يكشف سبب رفض مصر الاشتراك في محاربة الحوثيين.. فيديو



كشف الدكتور إسلام عنان، استاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، معلومات حول متحور كورونا الجديد JN.1، قائلًا إنه أكثر انتشارًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تأثره نتيجة تلقي اللقاحات عالية.

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متحور كورونا الجديد.. درجة الخطر ومعدل الانتشار في مصر (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن برنامج الطروحات عبارة عن شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وليس بيع للقطاع الخاص، واتفاقية اليوم تعتبر شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى وصندوق مصر السيادي.

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الحكومة تكشف أهداف برنامج الطروحات.. شراكة وليس بيع (فيديو)



قال الإعلامي أحمد موسى، إن البعض متناقض في تصريحاته بشكل كبير، حيث نرى مطالبات ببيع الفنادق التاريخية التي تحتاج لتمويل والدولة غير قادرة على تشغيلها، وحينما تُدخل الحكومة القطاع الخاص، يتم الحديث أن الدولة تبيع ممتلكاتها،معقبا: "انتم عاوزين إيه يا جماعة.".

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أحمد موسى يهاجم منتقدي برنامج الطروحات.. أنت عايزين إيه؟ (فيديو)



قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة التموين ضخت 245 ألف طن من السكر في الأسواق وتعمل بقوة على ضبط الأسواق وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة، والأمر يحظى بأولوية قصوى لدى رئيس الوزراء وكافة السلع الأساسية.

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الحكومة تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. ضبط الأسواق أولوية قصوى (فيديو)



قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن حركة حماس أيقظت وحشًا همجيًا إرهابيًا لا يعنيه أطفال أو شيوخ أو عواجيز وذلك بارتكابهم عملية 7 أكتوبر الماضي.

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إبراهيم عيسى: حماس مذنبة بإيقاظها وحشًا همجيًا.. ومصر بيدها مفتاح تصفية القضية



علق محمد عبد الستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، على اكتشاف أطنان من البصل مخزنة في بعض الحقول، قائلاً:" زراعة البصل صناعة، لو كل البصل اللي طلع من السوق ،تعرض في وقت واحد، السوق لن يستوعبه

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نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض البصل والسعر(فيديو)



قال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إن المواد الخام لـ السجائر تأتي من دول مختلفة، وحينما عادت مصر من جديد للإنتاج الأول، وكل الجهات تساعد في ضبط عملية التسويق، وضبط عملية التوزيع.

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قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة المصرية لا تبيع موانئ ولا تفرط فيها وإنما تتعاقد على التشغيل فقط، موضحا أنه تم إنشاء البنية الأساسية للمحطة وطول الأرصفة فيها 2 كيلو بعمق 18 متر، وتعطي الفرصة لمصر لاستقبال أكبر المراكب العالمية التي ترفع أكبر عدد من الحاويات ويصل لـ 24 ألف حاوية في الرحلة الواحدة.

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وزير النقل: مصر لا تبيع موانئ ونتعاقد على التشغيل فقط (فيديو)

