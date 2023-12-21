د. أيمن محسب: تعديل منهجية حوافز الاستثمار يشجع الصناعات الأكثر احتياجًا

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن هناك إشكالية في التشريعات المرتبطة بالاستثمار، لكن تم تعديل قانون الاستثمار منذ شهرين في مجلس النواب بناء على مخرجات الحوار الوطني، وتم إعطاء حزمة كبيرة من الحوافز لدفع عجلة الإنتاج والتي كانت غريبة وغير مشجعة رغم كبرها.

وأوضح محسب، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، أن حوافز الاستثمار كانت مرتبطة بالخريطة الجغرافية، بمعنى أنها كانت تشجع الصناعة في الأماكن النائية والمحافظات المتطرفة، ما أدى إلى تجنب المستثمرون الذهاب لتلك المناطق.

ولفت إلى أن الحوار الوطني عدل من منهجية حوافز الاستثمار وجعلها على خريطة الدولة الاستثمارية، وللصناعات التي تحتاج إلى تشجيع مثل التي يتم استيرادها وتستنزف العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم تعميم الحوافز لتكون جغرافية ونوعية ترتبط بنوع النشاط.

وعن مخرجات الحوار الوطني، أفاد أن الحوار الوطني خرج بـ 22 توصية، منها 16 أخذتها الحكومة كما هي، ما يدل على استفادة الحكومة من الحوار الوطني وأصوات المعارضة الموجودة فيه.