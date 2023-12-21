عاجل
د. أيمن محسب: سياسة ملكية الدولة توافق آلية الاقتصاد العالمي
الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

د. أيمن محسب: تعديل منهجية حوافز الاستثمار يشجع الصناعات الأكثر احتياجًا

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن هناك إشكالية في التشريعات المرتبطة بالاستثمار، لكن تم تعديل قانون الاستثمار منذ شهرين في مجلس النواب بناء على مخرجات الحوار الوطني، وتم إعطاء حزمة كبيرة من الحوافز لدفع عجلة الإنتاج والتي كانت غريبة وغير مشجعة رغم كبرها.

وأوضح محسب، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، أن حوافز الاستثمار كانت مرتبطة بالخريطة الجغرافية، بمعنى أنها كانت تشجع الصناعة في الأماكن النائية والمحافظات المتطرفة، ما أدى إلى تجنب المستثمرون الذهاب لتلك المناطق.

txt

د. أيمن محسب: دعوة الرئيس للحوار الوطني يعكس الإصرار على مشاركة المواطن في القرارات المصيرية

ولفت إلى أن الحوار الوطني عدل من منهجية حوافز الاستثمار وجعلها على خريطة الدولة الاستثمارية، وللصناعات التي تحتاج إلى تشجيع مثل التي يتم استيرادها وتستنزف العملة الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم تعميم الحوافز لتكون جغرافية ونوعية ترتبط بنوع النشاط.

وعن مخرجات الحوار الوطني، أفاد أن الحوار الوطني خرج بـ 22 توصية، منها 16 أخذتها الحكومة كما هي، ما يدل على استفادة الحكومة من الحوار الوطني وأصوات المعارضة الموجودة فيه.

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب: الانتخابات الرئاسية تعكس الوجه الحضارى لمصر

النائب أيمن محسب: إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في اليوم الأول فاق التوقعات (فيديو)

النائب أيمن محسب: المجتمع الدولى عاجز عن اتخاذ موقف أخلاقى تجاه العدوان الإسرائيلى على غزة

النائب أيمن محسب: ماذا تنتظر أمريكا لكي تتحرك من أجل وقف إطلاق النار في غزة؟

النائب أيمن محسب يطالب بمحاكمة «نتنياهو» وحكومته كمجرمى حرب

النائب أيمن محسب: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أصبح أكثر وحشية.. ويطالب بمحاكمة نتنياهو وحكومته
الجريدة الورقية