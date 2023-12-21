د. أيمن محسب: سياسة ملكية الدولة توافق آلية الاقتصاد العالمي

الحكومة لن يُسمح لها بالتفريط في مقدرات الدولة

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن سياسة ملكية الدولة وعزم الحكومة على الخروج من مناخ الاستثمار وترك 65% منه للقطاع الخاص يعتبر من ضمن إنجازاتها ويتماشى مع آلية الاقتصاد العالمي.

وأضاف محسب، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، أن الحكومة لم تترك المناخ 100% لكن هي في البداية نحو طريق أن تجعل المستثمر الناجح القادم من الخارج، يتحمل المسئولية عن كل شيء عن الموظفين والإنتاج والتصدير وإشراك عقول وتجارب أخرى ترفع من عملية الإنتاج في مصر.

وعن ترديد البعض عن اكتتاب الحكومة لأملاكها ضمن سياسة ملكية الدولة بالبيع، قال إن الحكومة لن تسمح ولن يُسمح لها أن تفرط في مقدرات الدولة بأقل من قيمتها، مردفًا: “المستثمر لن يحمل الأرض أو العقار الذي اشتراه ويخرج به، بل مجبر أن يحافظ على رأس ماله ويشغل عمال ويطور إنتاج ويجلب تكنولوجيا حديثة من بلاده وبلاد أخرى”.

وأكمل مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني،: ”نحن في مجلس النواب نتعب كثيرًا حتى نصل إلى فرضية حتمية تؤكد انضباط أرقام الطرح، ولا يتم الموافقة إلا بعد اليقين بأن الشيء المطروح جايب حقه وزيادة".