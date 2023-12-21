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الخميس 21 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: موقف مصر الثابت وراء تغيير نظرة الغرب لحرب غزة

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

علق الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، على زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إلى مصر.

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وأكد زين الدين خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الخميس، أن الموقف البريطاني من الحرب الإسرائيلية البشعة في غزة بدأ في التغير، مضيفا أن الموقف البريطاني مهم جدا وتغيره وسيكون له تأثير قوي على القضية الفلسطينية في المرحلة المقبلة.

ثوابت مصر في حرب غزة

وأوضح رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد أن لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البريطاني شهد التأكيد على الثوابت الرئيسية التي تبنتها مصر منذ بداية الحرب على غزة.

وأكد أن الموقف المصري الثابت من الحرب في غزة كان سبب رئيس في تغيير بعض الدول الغربية نظرتها ورأيها في الحرب.

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