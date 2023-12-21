د. أيمن محسب: دعوة الرئيس للحوار الوطني يعكس الإصرار على مشاركة المواطن في القرارات المصيرية

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الملف الاقتصادي له الأولوية في مصر؛ لأنه يمس المواطن بدرجة كبيرة ويشعر به في كل لحظة، مضيفًا أن الملف الاقتصادي شائك بسبب الظروف العالمية المتلاحقة.

ولفت محسب، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، أن الملف الاقتصادي تم دراسته بشكل موسع خلال جلسات الحوار الوطني الذي ما زالت هناك توقعات باستمرارها بعد العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الجلسات طرحت حلولًا سهلت من الاستثمارات وخططت لجذبها.



وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني إلى أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني تعكس صدقه وطموحه لإشراك المواطن المصري في اتخاذ القرارات المصيرية لأول مرة في التاريخ بتضامن من كافة الأحزاب وتشكيلاتها.

وشدد على أن الأحزاب استطاعت أن تقدم نفسها من خلال الحوار الوطني للشارع، وخاصة المواطن المبتعد عن القوى السياسية وتوجهاتها، مردفًا: “الأحزاب عرضت أفكارها في حوار مفتوح”.