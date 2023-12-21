قصف على رفح بقذيفة دخانها يشبه القنبلة النووية.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز”، مساء الخميس، مقطع فيديو لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل سكنية ومسجد في رفح بقطاع غزة بقنبلة أطلقت دخانًا يشبه عيش الغراب الناتج عن انفجار القنبلة النووية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب العشرات.

وخلفت الحرب دماراً هائلاً في شمال وجنوب قطاع غزة، وتسببت في وفاة أكثر من 20 ألف فلسطيني وتهجير حوالي 1.9 مليون شخص، أي ما يعادل 85% من سكان المنطقة، عن مساكنهم.

وكانت شبكة "سكاي" sky التلفزيونية البريطانية تصور في محيط المستشفى الكويتي، في رفح جنوبي القطاع عندما نفذت طائرة مسيرة غارة في المكان، مما أجبر المواطنين على الهروب في الشوارع والأزقة المليئة بالأتربة والأنقاض.

قصف بالقرب من المستشفى

وتعرضت المدينة الجنوبية لهجمات متكررة في الأيام الأخيرة، حيث ضربت إسرائيل مواقع تزعم أنها تابعة لحركة حماس في جميع أنحاء المنطقة، مما أسفر عن مقتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وخلفت الحرب الإسرائيلية دماراً هائلاً في شمال وجنوب قطاع غزة، وتسببت في وفاة أكثر من 20 ألف فلسطيني وتهجير حوالي 1.9 مليون شخص، أي ما يعادل 85% من سكان المنطقة، عن مساكنهم.

وأدى الدمار واسع النطاق وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين إلى ارتفاع أصوات تستنكر ما يحدث في غزة، وتزايدت المطالبات الدولية لوقف إطلاق النار.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الآلاف من جثث السكان المدنيين في القطاع لا تزال تحت الأنقاض.

وتقول إسرائيل إن أكثر من 130 من جنودها قتلوا منذ بدء هجومها البري في قطاع غزة، بعد أن نفذت حماس هجومها المباغت على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

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