باحث سياسي: السيسي وضع اللبنة الأولى في الجمهورية الجديدة ببناء مؤسسات قوية

قال حسام عيسي، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يضع اللبنة الأولى في الجمهورية الجديدة من خلال بناء جيش قوي ومؤسسات على شكل عصري.

وأضاف خلال مداخل هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن كل تلك الإنجازات دفعت المصريين للنزول في الانتخابات الرئاسية التي وصلت نسبة المشاركة فيها إلى 66.8% مما يشير إلى ثقة الشعب في القيادة السياسية.

السيسي يعتمد الشفافية مع الشعب وكسب ثقته

وأوضح أن الرئيس السيسي يعتمد على شفافية الحكم وهو ما شاهدناه في مؤتمرات الشباب والصراحة الواضحة التي كان واضحة للرئيس والحكومة وتوضيح الصورة الذهنية ومدى التحديات التي تواجهها الدولة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تعامل مع التحديات التي تواجه مصر بكل شفافية وبالإمكانيات المتاحة وهذا أولى خطوات النجاح في إدارة الحكم، مشدد على أن المشروعات القومية والتي ينفذها نموذجا لما جاء في الكتابات الرصينة.

