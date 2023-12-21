د. وجدي زين الدين: بريطانيا وأمريكا وجهان لعملة واحدة وتغير موقف لندن مهم

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن بريطانيا وأمريكا وجهان لعملة واحدة، وتغير موقف لندن حول الحرب في غزة مهم جدا وسيكون له صدى واسع في القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار.

وقال زين الدين خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الخميس، إن بريطانيا في الجلسة السابقة امتنعت عن التصويت على القرار بوقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا: "هذا موقف مبدأي وعندما تتوافق بريطانيا حاليا على ثوابت مصر حول القضية الفلسطينية، يبشر بخير في القرار المطروح في مجلس الأمن وسيكون هناك دور بريطاني لمنع أمريكا من استخدام حق الفيتو".

زيارة وزير خارجية بريطانيا إلى مصر

وعلق رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد على زيارة وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، إلى مصر، مؤكدًا أن لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البريطاني شهد التأكيد على الثوابت الرئيسية التي تبنتها مصر منذ بداية الحرب على غزة.

وأشار زين الدين إلى أن الموقف المصري الثابت من الحرب في غزة كان سبب رئيس في تغيير بعض الدول الغربية نظرتها ورأيها في الحرب.