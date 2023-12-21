السفير جمال بيومي: مصر تدافع عن فلسطين منذ 4 آلاف سنة (فيديو)

كشف السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، جهود مصر في الدفاع عن فلسطين، مؤكدًا أنها تدافع عنها منذ 2000 سنة قبل الميلاد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكستر ا نيوز"، اليوم الخميس، أن الجيش المصري ذهب للدفاع عن فلسطين ضد الهكسوس قبل الميلاد، بالإضافة إلى أن صلاح الدين الأيوبي حارب الصليبيين واستعاد القدس، وكذلك حرب محمد علي ضد العثمانيين بفلسطين وضمها لحكمه ومن ثم حرب 1948.

وأوضح: “مشكلتنا أن إسرائيل لم يعد فيها جماعات تؤمن بالسلام كما حدث وقت الرئيس الراحل أنور السادات”، متابعا: “لدينا حكومة دموية متطرفة ووزير يدخل المسجد الأقصى ويدنسه وآخر يهدد باستخدام السلاح النووي رغم إنكار إسرائيل له طوال الوقت”.

وأكد أنه بطول النفس مع الصمود الفلسطيني مع الصمود المصري والعربي ستختفي هذه المشكلة خلال سنوات وفلسطين سيزداد عددهم ولن يقل ولن يتم تهجيرهم، مشيرًا إلى جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية مشكورة والعالم كله يقدرها ويشيد بموقف الرئيس السيسي لأن سياسة مصر الخارجية ناجحة وأمينة ولها علاقة بكل أطراف النزاع وبالتالي مصر تستطيع التحدث مع كل الأطراف وهي نقطة الارتكاز.

جهود مصر لوقف الحرب في غزة

واصلت اليوم مصر جهودها بمشاركة قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق شامل بين المقاومة فى قطاع غزة والاحتلال، الصهيونى وكشفت مصادر مقربة عن أن المفاوضات التى تجرى برعاية الوسطاء، لا تزال فى مرحلة الاستكشاف، فى ظل البحث عن صيغة تتجاوز الشرط الذى فرضته حركة حماس برفض التفاوض تحت النار.

وأعادت هذه المباحثات اسم الأسير الفلسطينى مروان البرغوثى، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» إلى الواجهة، وسط توقعات بحدوث تغيير كبير فى النظام السياسى الفلسطينى، حال خروجه فى صفقة التبادل المحتملة

واعتقل «البرغوثى» (65 عاماً)، منذ عام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد لخمس مدد و40 عاماً بتهمة قيادة كتائب «شهداء الأقصى»، الجناح العسكرى لحركة «فتح»، ويظهر اسمه عند كل حديث عن خليفة الرئيس الحالى للسلطة الفلسطينية محمود عباس «أبومازن». وطالبت حماس بأن تشمل الصفقة الإفراج عن مروان البرغوثى وعبد الله البرغوثى وأحمد سعدات.

أكدت المصادر أن الخلاف الدائر بشأن مدة الهدنة، وإمكانية قبول حماس بهدنة لا تقل عن 15 يوماً، يتم خلالها التفاوض حول شكل الصفقة، على أن يتخللها تبادل الجثامين»، مشيرة إلى أن المسئولين فى حكومة الاحتلال يتمسكون بألا تزيد تلك الهدنة عن أسبوع فقط.

وأوضحت أن حركة حماس أكدت للوسطاء رفضها التام لإطلاق سراح أى من الأسرى الأحياء، سواء كبار السن أو المجندات أو المصابين من دون أن يكون ذلك فى إطار الصفقة الرئيسية التى لن تكون تفاهماتها قاصرة على تبادل الأسرى، قائلة إن «الصفقة المرتقبة فى حال تم التوصل إليها، ستتضمن التزامات أخرى، منها ما هو سياسي. وفى مقدمة تلك الالتزامات الانسحاب الفورى للاحتلال من النقاط التى دخلها فى القطاع ورفع الحصار عن غزة».