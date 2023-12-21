قيادي بحركة فتح يكشف عن مشاورات لإقامة دولة فلسطينية (فيديو)

كشف الدكتور أيمن الرقب، القيادي في حركة فتح الفلسطينية، عن وجود مفاوضات ومشاورات جادة علانية وسرية بأن تفضي هذه الحرب إلى مشروع سياسي كامل وقيام الدولة الفلسطينية رغم أنف نتنياهو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن هناك اتفاق سيبرم بين المقاومة والاحتلال بشأن إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق 400 معتقل فلسطيني وهدنة ما بين أسبوعين إلى شهر.

وأوضح أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعطى الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في قتل الشعب الفلسطيني، وأرسل للاحتلال 14 ألف قذيفة مدفعية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تقف مع إسرائيل بشكل فج.

وتابع: “هناك 75 ألف ما بين شهيد وجريح في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع”، موضحا أن كل الجرائم التي ارتكبت في غزة تمت برعاية وإشراف أمريكا.

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كاشفة لمواقف كل الدول، مشددا على أن الشعب الفلسطيني لن يرفع الراية ولن يستسلم للعدوان الغاشم على أرضه، موضحا أن الاحتلال يستهدف قتل النساء والأطفال والشيوخ.

مصر تواصل جهودها لوقف الحرب في غزة

واصلت اليوم مصر جهودها بمشاركة قطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق شامل بين المقاومة فى قطاع غزة والاحتلال، الصهيونى وكشفت مصادر مقربة عن أن المفاوضات التى تجرى برعاية الوسطاء، لا تزال فى مرحلة الاستكشاف، فى ظل البحث عن صيغة تتجاوز الشرط الذى فرضته حركة حماس برفض التفاوض تحت النار.

وأعادت هذه المباحثات اسم الأسير الفلسطينى مروان البرغوثى، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» إلى الواجهة، وسط توقعات بحدوث تغيير كبير فى النظام السياسى الفلسطينى، حال خروجه فى صفقة التبادل المحتملة

واعتقل «البرغوثى» (65 عاماً)، منذ عام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد لخمس مدد و40 عاماً بتهمة قيادة كتائب «شهداء الأقصى»، الجناح العسكرى لحركة «فتح»، ويظهر اسمه عند كل حديث عن خليفة الرئيس الحالى للسلطة الفلسطينية محمود عباس «أبومازن». وطالبت حماس بأن تشمل الصفقة الإفراج عن مروان البرغوثى وعبد الله البرغوثى وأحمد سعدات.

أكدت المصادر أن الخلاف الدائر بشأن مدة الهدنة، وإمكانية قبول حماس بهدنة لا تقل عن 15 يوماً، يتم خلالها التفاوض حول شكل الصفقة، على أن يتخللها تبادل الجثامين»، مشيرة إلى أن المسئولين فى حكومة الاحتلال يتمسكون بألا تزيد تلك الهدنة عن أسبوع فقط.

وأوضحت أن حركة حماس أكدت للوسطاء رفضها التام لإطلاق سراح أى من الأسرى الأحياء، سواء كبار السن أو المجندات أو المصابين من دون أن يكون ذلك فى إطار الصفقة الرئيسية التى لن تكون تفاهماتها قاصرة على تبادل الأسرى، قائلة إن «الصفقة المرتقبة فى حال تم التوصل إليها، ستتضمن التزامات أخرى، منها ما هو سياسي. وفى مقدمة تلك الالتزامات الانسحاب الفورى للاحتلال من النقاط التى دخلها فى القطاع ورفع الحصار عن غزة».