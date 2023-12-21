د. وجدي زين الدين: مصر تخوض معركة دبلوماسية عظيمة لدعم القضية الفلسطينية

أكد الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن مصر منذ اندلاع الحرب الصهيونية على غزة، تخوض معركة دبلوماسية عظيمة رائعة تسجل بحروف من نور لدعم القضية الفلسطينية.

وقال زين الدين خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي، خرج منذ بداية العدوان على غزة شدد على أن القضية الفلسطينية غير قابلة للتصفية.

وأوضح رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد أن مصر أحبطت المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، إلى سيناء والأردن، متابعا: "لولا موقف مصر الصامد للوقوف أمام التهجير لنفذ الصهاينة مخططهم".

تغير موقف بريطانيا من حرب غزة

وأشار إلى أن أمريكا وبريطانيا وجهان لعملة واحدة، وتغير موقف لندن حول الحرب في غزة مهم جدا وسيكون له صدى واسع في القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار.

وذكر أن بريطانيا في الجلسة السابقة امتنعت عن التصويت على القرار بوقف إطلاق النار في غزة، مضيفًا: "هذا موقف مبدأي وعندما تتوافق بريطانيا حاليا على ثوابت مصر حول القضية الفلسطينية، يبشر بخير في القرار المطروح في مجلس الأمن وسيكون هناك دور بريطاني لمنع أمريكا من استخدام حق الفيتو".

وعلق زين الدين على زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إلى مصر، مؤكدًا أن لقاء وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره البريطاني شهد التأكيد على الثوابت الرئيسية التي تبنتها مصر منذ بداية الحرب على غزة.

وأشار إلى أن الموقف المصري الثابت من الحرب في غزة كان سبب رئيس في تغيير بعض الدول الغربية نظرتها ورأيها في الحرب.