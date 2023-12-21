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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. وجدي زين الدين: مساعدات مصر لغزة تفوق ما قدمته دول العالم

الدكتور وجدي زين
الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

قال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن مصر لم تقصر أو تتأخر في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب الصهيونية.

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د. وجدي زين الدين: مصر تخوض معركة دبلوماسية عظيمة لدعم القضية الفلسطينية

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د. وجدي زين الدين: بريطانيا وأمريكا وجهان لعملة واحدة وتغير موقف لندن مهم

وأضاف زين الدين خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" اليوم الخميس، أن كميات المساعدات التي قدمتها مصر إلى غزة أكبر بكثير من المساعدات التي قدمهتا دول العالم.

وأكد أن الموقف المصري من القضية لافلسطينية واضح، ويشدد على أهمية توصيل المساعدات إلى المدنيين في غزة، بالتزامن مع وقف التهجير من القطاع أو الضفة الغربية.

مصر لا تحتاج شهادة بريطانيا

وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن مصر لا تحتاج لشهادة بريطانيا، بعدما شكر وزير خارجية بريطانيا، لمصر على المساعدات المقدمة إلى غزة.

وذكر أن إسرائل تزعم أن مصر تغلق معبر رفح، لكن الحقيقة أن مصر لم ولن تغلقه أبدا، وكانت العرقلة من الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على إحباط كل المؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية، كما هي حريصة على إدخال المساعدات إلى غزة.

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