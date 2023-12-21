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د. أيمن محسب يطالب بجدولة الديون الخارجية.. ويؤكد: "مصر لم تفشل في سداد أي قسط"
الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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د. أيمن محسب: مشروعات الطرق الجديدة جنبت مصر البقاء في الجراچ الكبير

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار

قال النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني تمكن من وضع خريطة استثمار كانت غائبة عن مصر.

ولفت محسب في سياق  آخر، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة اليوم”، مساء الخميس، إلى أن البعض يتهم الحكومة بإنفاق أموال طائلة على وزارة النقل، موضحًا أن مصر يوجد بها بحرين كبيرين دون موانيء حقيقية تسمح بالاستيراد والتصدير أو تقدم خدمات ملاحية تجلب العملة الصعبة وتحقق دخلًا ثابتًا.

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وأشار إلى أن الإنجازات الحقيقة تدشين عشرات الموانيء والشركات الملاحية، مؤكدًا أن سنوات البناء تختلف عن أعوام الحصاد، متابعًا: “لكن بلا شك أن الطرق التي تم تمهيدها جنبت البلاد من جراج كبير كانت ستعيش فيه، واختصرت من العمر سنوات عديدة، حيث كان يمكث البعض ساعات حتى يوصل لوجهته، وكذا وجدت طرق تم شقها للمصانع المشيدة في مناطق نائية، وحكم عليها بالإعدام بسبب عدم التمكن من نقل منتجاتها، بالإضافة إلى تحقيق حلم توصيل سكك الحديد لكل مكان في مصر”.

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