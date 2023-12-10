نشرة التوك شو.. مصر خالية من فيروس الميكوبلازما وتحذير من أكاذيب الإخوان

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

علق أسامة كحلوت، مراسل قناة "العربية" في غزة، على جرائم الاحتلال في القطاع وآخرها تعرية وقتل النازحين، قائلا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يروج لنفسه بأنه انتصر داخل المجتمع الإسرائيلي.

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الاحتلال أجبر فلسطينيين في غزة على خلع ملابسهم وحمل السلاح (فيديو)

قال خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، إن الصندوق يعمل في جميع انواع العمران داخل المدن القائمة، موضحًا أنه يعمل على إحياء القاهرة التاريخية مثل منطقة باب زويلة ودرب اللبانة.

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صندوق التنمية الحضرية يكشف تفاصيل إحياء القاهرة التاريخية (فيديو)

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن أول ملف عمل عليه بعد توليه الوزارة، مؤكدًا أنه استهدف الرعاية الثقافية لبعض المحافظات والمناطق التي تشعبت فيها التيارات الظلامية.

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حلمي النمنم: واجهت التيارات الظلامية في أول مهامي بوزارة الثقافة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناالمركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، مؤكدة أن الحالة الجوية غدًا مستقرة وليس هناك أي عواصف قادمة إلى مصر.

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الأرصاد الجوية تطمئن الموطنين: لا عواصف قادمة إلى مصر غدًا

حذر الإعلامي عمرو أديب من أكاذيب الإخوان ومن شابههم أثناء انتخابات الرئاسة، قائلا: "دول عايزين الدنيا تبقى شكلها أسود، وهو قاعد من بعيد ومايعرفش حاجة من بكرة هيقول مفيش إقبال"، مضيفا: "هيكون في إقبال ولا مفيش أنا معرفش".

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عمرو أديب يحذر من أكاذيب الإخوان أثناء انتخابات الرئاسة (فيديو)

منصة “تيك توك” تحولت في الآونة الأخيرة إلى آلة استقطاب للفنانين، وشهدنا ظهور عدد كبير من الفنانون الذي يعانون من قلة فرص المشاركة في أعمال درامية وسينمائية.

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نقابة المهن التمثيلية: تحديات الفنانين على تيك توك محرج

رد الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، وطالب باعتذار رسمي من الحركة.

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رد صارم من أحمد موسى على قيادي بحماس حول سيناء (فيديو)

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمة قواته أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله جنوب لبنان

أجبر الأطباء على إخلاء المستشفى الإندونيسي، بعد تهديد جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحامه قبل نحو أسبوعين، وزعمه أن المستشفى الواقع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة يحتوي على "نشاطات عسكرية".

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اللحظات الأخيرة للأطباء في المستشفى الإندونيسي بغزة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لحملة “أنتي الأهم” فيديو لنوران خليل المتحدثة الإعلامية لحملة أنتي الأهم لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية.

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"أنتي الأهم" تدعو سيدات مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

استهدف قصف إسرائيلي عنيف، مخيم النصيرات الواقع وسط قطاع غزة، إذ تجمع الأهالي وانهمكوا بإزالة الأنقاض، وذلك بحثا عن جثث أقربائهم.

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أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أنه يدعو جميع العمال إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ صباح الغد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية.

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اتحاد العمال: نشارك في الانتخابات الرئاسية غدا باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشار الحساسية والمناعة، عن وضع مصر من حيث إصابات فيروس الميكوبلازما الرئوية، مشددًا على أن مصر خالية تمامًا من فيروس الميكوبلازما الرئوية، المنتشر في الصين.

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"الحساسية والمناعة": مصر خالية تمامًا من فيروس الميكوبلازما الرئوية

أكدت الدكتورة رشا الجندي، استشاري الصحة النفسية، أن الضغوط النفسية المحيطة بالشخص يمكن أن تؤثر على النفسية خاصة عند التعامل مع الأخرين، مشددًا على أن تجنب الصدمات وتقبلها من الطرق الفعالة في التغلب على الأزمات النفسية.

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استشاري: الكتمان قد يتسبب في الكثير من المشكلات النفسية (فيديو)

حاول شاب فلسطيني في رفح إيجاد مصدر رزق له بطريقته الخاصة، وذلك عبر لوح خلايا شمسية لتوفير الطاقة لكثير من النازحين في مخيم بمنطقة رفح، لشحن هواتفهم النقالة، للتواصل مع عائلاتهم في باقي القطاع.

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لوح شمسي ينقذ النازحين في رفح من أزمة الطاقة (فيديو)