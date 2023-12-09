جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله جنوب لبنان

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مهاجمة قواته أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأضاف: “نواصل العمل من أجل إعادة المحتجزين في قطاع غزة، لدى حركة حماس”.

عرض"حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لعدد من المواقع التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

حزب الله يقصف الاحتلال

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

أكد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه إذا شن حزب الله حربًا شاملة فإنه سيحول بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس.