عمرو أديب يحذر من أكاذيب الإخوان أثناء انتخابات الرئاسة (فيديو)

حذر الإعلامي عمرو أديب من أكاذيب الإخوان ومن شابههم أثناء انتخابات الرئاسة، قائلا: "دول عايزين الدنيا تبقى شكلها أسود، وهو قاعد من بعيد ومايعرفش حاجة من بكرة هيقول مفيش إقبال"، مضيفا: "هيكون في إقبال ولا مفيش أنا معرفش".

وأضاف خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، " صورة واحدة أو صورتين هيتوزعوا على الجميع اللي إخوان واللي مش إخوان اللي شبه الإخوان بس قاعدين بره وقاعدين جوه بس مستخبيين، أنا بقول بكرة هتشوف مش كمان سنة أو شهر، وهيستخدمو كلمة عزوف ومقاطعة عن الانتخابات الرئاسية".

وأوضح أنه سيكون هناك هجوما كبيرا على الانتخابات الرئاسية، التي ستبدأ غدا، اللأحد، من عدد من المواقع، وهناك من يُجهز المنشورات والتويتات التي ستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: "أنا بقولك من دلوقتي هتشوف ايه وهيتقال ايه، وده مش إني ببص في البلورة السحرية، ولكن لأني حضرت هذه المواقف مرات كثيرة".

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في الداخل، وذلك بعدما انتهى المصريون بالخارج من التصويت بالانتخابات الرئاسية في أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين وهم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".

ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.

عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية

ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.

وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.

وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.