حلمي النمنم: واجهت التيارات الظلامية في أول مهامي بوزارة الثقافة

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، عن أول ملف عمل عليه بعد توليه الوزارة، مؤكدًا أنه استهدف الرعاية الثقافية لبعض المحافظات والمناطق التي تشعبت فيها التيارات الظلامية.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "الشاهد" مع قناة "إكسترا نيوز": "قررت أنه ينبغي أن نذهب إلى تلك المناطق، لا تذهب مؤسسات الوزارة فقط بل الوزير بنفسه" مشيرًا إلى أنه كان لا بد أن تعمل الوزارة بشكل مكثف في تلك المناطق.

وتابع: "الملف الثاني كان علاقة مصر بالعالم من حولها ليس فقط العالم العربي، في أول معرض للكتاب وجهت الدعوة لوزير الثقافة السوداني للحضور والمشاركة في الفعاليات".

وأكد أن الثقافة المصرية ينبغي أن تنتشر في كل مكان، لذلك أعطينا الأكاديمية المصرية في روما اهتمامًا كبيرًا جدًا؛ لأنها تمثل صوتًا ثقافيًا لمصر في أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع الصين والهند وروسيا.

الوزارات تعمل في جزر منعزلة

وأشار إلى أنه أثناء توليه منصب وزير الثقافة كانت عينه على الجامعات المصرية، بالتعاون مع رؤساء الجامعات ووزارة التعليم العالي.

وذكر: "كانت ملاحظتي قبل ذلك أن الوزارات تعمل في جزر منعزلة، وأحيانًا كانت تضرب في بعضها".

وتابع: "على سبيل المثال المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كانت هتعمل مؤتمر عن النخيل في العالم العربي، فوجئت إن العراق متقدمة على مصر في هذا المجال، والورق المُقدم من مصر أننا لدينا حوالي 800 ألف نخلة".

واستكمل: "قابلت وزير الزارعة في مجلس الوزراء سألته مصر فيها كم نخلة قال لي إحنا الأعلى عربيًا في عدد النخيل، قولت له أريد ملفًا معتمدًا لتقديمه وبالفعل قدمته الدكتورة نهلة إمام".

وأردف: "عملنا على تجديد العمل مع اليونسكو لكي تسجل مصر مواقعها في التراث العالمي، وحققنا نجاحًا".