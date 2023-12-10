الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لوح شمسي ينقذ النازحين في رفح من أزمة الطاقة (فيديو)

لوحة طاقة شمسية
لوحة طاقة شمسية

حاول شاب فلسطيني في رفح إيجاد مصدر رزق له بطريقته الخاصة، وذلك عبر لوح خلايا شمسية لتوفير الطاقة لكثير من النازحين في مخيم بمنطقة رفح، لشحن هواتفهم النقالة، للتواصل مع عائلاتهم في باقي القطاع.

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الاحتلال أجبر فلسطينيين في غزة على خلع ملابسهم وحمل السلاح (فيديو)

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الخارجية تحذر المصريين في غزة من النصب والاحتيال بشأن العودة

قال أحد النازحين: “اليوم بنواجه صعوبات كثيرة في هادي الشغلة، عشان أتواصل مع أهلي سواء كانوا في النصيرات أو غزة”.

الطاقة غير كافية

 ورغم أن هذه الطريقة قد ساعدتهم بعض الشيء إلا أن صعوبات أيضا تجعلها متقطعة وغير كافية، وقد تتوقف كليًا بسبب فصل الشتاء. 

وكشف الشاب، صاحب لوح الطاقة، "الطقس مش مساعد وأحيانا بيجوا الناس يتكدسوا كتير، وأحيانا بتصير زحمة، فبنعمل نظام ورقة وقلم وعلى الساعة والدور، حِمل الضغط على الطاقة كان كتير وأحيانا كانت تفصل، ولازم كل واحد وقت معين، ماقدرش أشحنهم كلهم مرة واحدة".

إضراب عالمى تنديداً بالتطهير العرقى فى غزة

دعا اليوم ناشطون ومؤثرون فى دول عدة، لإضراب عالمى عام غداً الاثنين من أجل قطاع غزة، الذى يعانى عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا منذ أكثر من شهرين، تسبب باستشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وتفاعل عدد كبير من الناشطين والمؤثرين مع وسم «إضراب من أجل غزة» أو strikeforgaza، الذى اجتاح مواقع التواصل، فى دعوة للإضراب فى كل العالم تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فى غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار. 

وأوضحت الصحفية والناشطة الفلسطينية إسراء الشيخ، فى رسالة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، أن فكرة الإضراب تتلخص بالامتناع عن التوجه إلى مراكز العمل، والمدارس، أو فتح المحال التجارية فى المراكز التجارية.

وكتب الناشط الفلسطينى من غزة، خالد صافى: «إلى كل الأحرار فى العالم، فى ظل العدوان الصهيونى المتواصل على قطاع غزة الذى أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف، وتسبب فى تدمير كل مظاهر الحياة، ندعو كل إنسان فى العالم إلى المشاركة فى إضراب شامل يوم الاثنين 11 ديسمبر تضامنًا مع غزة».

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