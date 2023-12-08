نشرة التوك شو.. العمى يهاجم جنود الاحتلال وحسم جدل تعويم الجنيه

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

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تعرض 100 جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى إصابات بالغة الخطورة في العين وصلت إلى العمى، خلال اشتباكاتهم مع المقاومة في غزة.

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ما السر في إصابة جنود الاحتلال بالعمى في غزة (فيديو)

كشف الدكتور صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، مخطط الاحتلال الصهيوني للقضاء على القضية الفلسطينية.

مسؤول بحركة فتح يكشف مخطط الاحتلال للقضاء على القضية الفلسطينية (فيديو)

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https://www.alwafd.news/5234229

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين، المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، إن المشهد الحالي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة معقد للغاية، موضحة أن هناك متغيرات الآن بشأن تصاعد الحرب في غزة.

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خيوط المؤامرة تتكشف.. استبدال أرض غزة بقاعدة عسكرية أمريكية أوروبية (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك تطورات خطيرة يشهدها العالم العربي، وخاصة الجانب الفلسطيني في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك حملات من أجل التأثير على العالم العربي والنيل منه.

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بكري ينفجر غضبًا على الهواء: إسرائيل تعصف باتفاقية السلام ومصر بالمرصاد

طالب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، المواطنين بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية وتجنب التقاعس، مؤكدًا أن الانتخابات الرئاسية تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وبإشراف وصفه بالرائع من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

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د. وجدي زين الدين يدعو للمشاركة الانتخابية.. انتهى عصر التزوير والتهميش (فيديو)

يجد سكان قطاع غزة صعوبة في الحصول على علبة "جُبن"، والتي أصبحت لقمة العائلات الفلسطينية منذ بداية الحرب يسدون بها ولو القليل من جوعهم في الفطور والغداء والعشاء، إذا ما توافرت وتمكنوا من العثور عليها.

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العثور على علبة جبن أصعب من أخذ جنسية أجنبية في غزة (فيديو)

قال الدكتور محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الدولة أكدت في أكثر من مناسبة على عدم اللجوء إلى تحرير الجنيه، ولكن يتبقى أن يصدق التجار بالسوق ذلك.

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خبير اقتصادي يحسم جدل حدوث تعويم للجنيه عقب الانتخابات الرئاسية

كشف البيت الأبيض، موقف استئناف الهدنة في غزة، مؤكدًا وجود مناقشات مع الشركاء في الشرق الأوسط تحدث يوميا من أجل التوصل إلى هدنة جديدة في غزة، وفقا نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

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أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن الشباب له دور مهم في الانتخابات الرئاسية، فقد تحول من كونه مهمش وعازف، لمدير ومتصدر للحملات الانتخابية.

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د. وجدي زين الدين يروي موقفًا مأسويًا خلال تغطيته انتخابات سابقة

وجه مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، الشكر إلى مصر التي لعبت دورا أساسيا في السماح بدخول مئات شاحنات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نشكر مصر لدورها بإدخال المساعدات لغزة (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 10 و11 و12 من الشهر الجاري إضافة إلى الحوار الوطني يعتبران من نتائج ثورة 30 يونيو التي وضعت خريطة شاملة للإصلاح السياسي والمجتمع والاقتصادي للسير نحو الاتجاه الصحيح.

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د. وجدي زين الدين يطالب بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات.. فرصة للإصلاح السياسي (فيديو)

قال د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تعد استحقاقات غير مسبوقة لم تشهدها مصر.

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د. وجدي زين الدين: الانتخابات الرئاسية خطوة نحو تحقيق الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "المسألة ليست شخصية بأنك تشارك أو لا، لكن السؤال هو هل أنت إيجابي أم سلبي؟".

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خالد الجندي يطالب بالنزول للانتخابات ويحذر من أسلوب “عيش نملة تاكل سكر”.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الاسلامية، إن حق الوطن لا بد أن يتم تأديته في اللحظة الأولى، ومن لم يفعل ذلك يخرج من دائرة المنتمين لهذا الوطن، مؤكدًا ضرورة الاستعداد جيدًا للانتخابات الرئاسية 2024.

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خالد الجندي: تارك الانتخابات خارج من دائرة المنتمين للوطن (فيديو)

