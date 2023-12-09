اتحاد العمال: نشارك في الانتخابات الرئاسية غدا باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية

أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أنه يدعو جميع العمال إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ صباح الغد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل باعتبارها أهم الاستحقاقات الدستورية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار إلى أنه دعوته للعمال للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة للمشاركة في رسم مستقبل أبنائهم، والحفاظ على استقرار وأمن مصر، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون جموع المصريين شركاء في التصويت، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل.

وأوضح أنهناك أعدادا كبيرة من العمال ستشارك في الانتخابات الرئاسية، وقمنا بعمل مؤتمرات كان دورها الأساسي الإرشاد والحرص على المشاركة في العملية الإنتخابية، متابعًا: “نراهن على الشعب المصري اللي دايما بيكون سباق في كل شيء، ومش غريب على عمال مصر، وإحنا عاملين غرفة عمليات على مستوى الجمهورية لحرصنا على نجاح العملية الانتخابية”.

الانتخابات الرئاسية 2024:

ساعات قليلة تفصل عن الاستحقاق الدستورى الأبرز، والعرس الديمقراطى المنتظر وهو اختيار رئيس الجمهورية للفترة الرئاسية 2024-2030، إذ يحق لنحو 65 مليون مواطن مصرى التصويت فى الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس جديد لمصر من ضمن الأربعة مرشحين المتقدمين: عبدالسند يمامة، عبدالفتاح السيسى، فريد زهران، حازم عمر.

وكثرت التساؤلات من المواطنين عن كيفية التعرف على اللجنة الانتخابية إلكترونياً لكل ناخب؟ وطريقة معرفة الموطن الانتخابى لكل مواطن له حق الانتخاب.

وكان من بين الطرق للتسهيل على المواطنين معرفة اللجان الانتخابية تواجد ملصقات فى بعض المناطق العامة بها ماسح ضوئى «باركود» لتوضيح لجنة الناخب، يتم استخدامه عن طريق الهاتف المحمول.

وتواجدت تلك الملصقات بعدد من المقاهى المختلفة فى محافظة القاهرة، مكتوب بها: «انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤» وبجانبها باركود يسهل على المواطن معرفة لجنته.

وتعتمد الخدمة على استخدام المواطن هاتفه المحمول الشخصى والدخول على تطبيق الباركود، ثم بعد ذلك يتم الدخول تلقائياً إلى الموقع الخاص باللجان الانتخابية وبعدها يوضع الرقم القومى وفى النهاية تظهر البيانات الكاملة للناخب ومقر لجنته.