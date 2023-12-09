استشاري: الكتمان قد يتسبب في الكثير من المشكلات النفسية (فيديو)

أكدت الدكتورة رشا الجندي، استشاري الصحة النفسية، أن الضغوط النفسية المحيطة بالشخص يمكن أن تؤثر على النفسية خاصة عند التعامل مع الأخرين، مشددًا على أن تجنب الصدمات وتقبلها من الطرق الفعالة في التغلب على الأزمات النفسية.

وأضافت “الجندي”، خلال استضافتها ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، والمذاع على فضائية “سي بي سي”، أن الكتمان النفسي قد يتسبب في الكثير من المشكلات النفسية على المدى الطويل، مشيرة أن التعبير عن النفس والغضب من الأمور الصحية.

يؤثر التوتر والقلق على صحة الإنسان بصفة عامة، وقد يؤدى فى بعض الأحيان إلى الإصابة بالعديد من الأمراض الجلدية، ونواجه كل يوم كمًا من التوترات والضغوط النفسية فى حياتنا اليومية، لكننا فى معظم الوقت لا نعطى لذلك أهمية، وأصبحنا نعتبره جزءًا من التعب والروتين، بل جزء من الحياة نفسها. للأسف لقد تعودنا أن نعيش الضغوط والتوتر إلى درجة أننا نسينا أن ذلك غير طبيعى إطلاقاً، وأنه يؤثر على صحتنا الجسدية والنفسية.

يقول الدكتور عاطف يواقيم باسيلى إستشارى الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم: كأى عضو من أعضاء الجسم يتأثر جلد الإنسان بالحالة النفسية من حيث التوتر والعصبية والاكتئاب, ونلاحظ ذلك فى مجموعة من الأمراض نسميها الأمراض الجلدية العصبية. هذه الأمراض إما أن سببها التوتر والعصبية أو أن لها أسبابًا أخرى ولكن يزيد التوتر من قسوتها. فالتوتر والعصبية التى تصيب الإنسان إما بسبب الظروف الحياتية مثل امتحانات الطلبة أو قلة فرص العمل وما يسبقها من اختبارات, كل هذه تسبب أمراضًا جلدية مثل الثعلبة – الثعلبة الكاذبة – قضم الأظافر التى تؤدى إلى ضمورها وتشوهها – مرض الصدفية – مرض الحزاز – البهاق – الإكزيما العصبية – سقوط الشعر – حب الشباب – تراجع وضعف أداء الجهاز المناعى بالجسم.

ويوضح الدكتور عاطف يواقيم: من الأمراض الجلدية الشائعة مرض الثعلبة وهى تتميز ببقعة أو عدة بقع من فروة الرأس خالية تماما من الشعر وهى تحدث مباشرة بسبب التوتر العصبى, غالبا هناك أسباب أخرى ولكنها بنسبة أقل جدا ويساعد فى علاجها الحقن الموضعى بعقار الكورتيزون, وأيضا هناك ما يسمى بالثعلبة الكاذبة وهى بقعة فى فروة الرأس ولكن فيها بعض الشعر الخفيف وتحدث بسبب العبث وشد الشعر أثناء التفكير والتركيز خاصة أثناء المذاكرة.

كذلك عادة قضم الأظافر التى تصاحب التوتر والشد العصبى والتى تؤدى إلى ضمور الأظافر وتراجع طولها ويصبح لها شكل غير مقبول. الإكزيما من أمراض الحساسية الجلدية ويوجد منها نوع يعرف بالإكزيما العصبية ويسبب حكة مؤلمة بالجلد ويصاحبه ازدياد سمك الجلد وخشونته فى تلك الأماكن حيث إنه يحدث فى أماكن مميزة من الجلد وسببه كذلك الشد العصبى والانفعال.