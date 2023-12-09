نقابة المهن التمثيلية: تحديات الفنانين على تيك توك محرجة ولا تليق

منصة “تيك توك” تحولت في الآونة الأخيرة إلى آلة استقطاب للفنانين، وشهدنا ظهور عدد كبير من الفنانون الذي يعانون من قلة فرص المشاركة في أعمال درامية وسينمائية.

علق الفنان أشرف طلبة، عضو مجلس إدارة نقابة الممثلين، على ظهور الفنانين على "تيك توك"، مشددًا على أن تيك توك منصة للتواصل وإظهار الإبداع وتقديم المواهب ولكن ما نشهده الآن من ظهور الفنانين بـ “تيك توك” شئ سيء ولا يرقى لأي مستوى، ويرفض أي جهة أو هيئة الانتماء له.

وأشار خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن النقابة تفكر في الدخول في خلافات في هذا الجانب "التيك توك"، موضحًا أن يتم مناقشة اتخاذ قرارات بحق من يظهر من الفنانين بشكل غير لائق بـ "التيك توك"، مؤكدًا أن القرارات التي يتم دراستها لاتخاذها هو العقاب ضد السلوك السيء في "التيك توك".

وأوضح أن ظهور الفنانيين في تحديات "التيك توك" حالة من الحالات الخاصة وهو بهذا الشكل لا يمارس المهنة أو في أي حالة فنية، مؤكدًا أن تحديات الفنانين محرجة ورخصت الفنان، مشددًا على أنه من المفترض أن يكون الفنان قيمة كبيرة في المجتمع الموجود به.

من جانبه، أكد الناقد الفنى طارق الشناوى خلال تصريحات خاصة لـ»الوفد» أن «تيك توك» وسيلة مشروعة من حق أى فنان استخدامها، ولكن فى حالة وجود تجاوز لفظي، أو حركى على المتضرراللجوء إلى القضاء، فهناك قانون رادع يحمى المتضررين، ولكن تطبيق الـ «تيك توك» فى حد ذاته استخدامه شرعى جدًا، ومن حق الفنان أن يتواصل مع جمهوره بأى وسيلة يراها مناسبة.

وشدد «الشناوي» على أنه ليست هناك مشكلة فى استخدام الفنانين لمنصة تيك توك كوظيفة بديلة للتمثيل، وذلك ردًا على انتقادات الجمهور لتصريحات الفنانة مها أحمد الأخيرة حول طبيعة استخدامها لـ»تيك تيوك»، مُشيرًا إلى أن هؤلاء النجوم فى النهاية يستخدمون التطبيق فى إطار فنى من خلال إعادة تجسيد مشهد ما من مسرحية أو فيلم، ولكن فى حالة التلفظ بالشتائم فهناك قانون رادع يعاقبهم على أفعالهم، لكن فى المطلق ليست هناك مشكلة فى استخدام الفنانين لمنصة «تيك توك».

كما أشار طارق الشناوى إلى أن قلة الأعمال الفنية ليست سببًا رئيسيًا للجوء الفنانين لإستخدام تيك توك، فهناك العديد من النجوم والنجمات يستخدمون تيك تيك دائمًا بشكل ملحوظ وفى نفس الوقت يزداد عليهم طلب المنتجين والمخرجين فى الأعمال الفنية، مستشهدًا بالفنانة هنا الزاهد، حيث قال: «هنا الزاهد بشوفها كتير على تيك توك، وبتعمل فيديوهات دايمًا فى نفس الوقت مطلوبة فى الأعمال الفنية، إذن من الممكن أن نجد فنانا ينشغل بالتمثيل ويستخدم تيك توك أيضًا بشكل متكرر».