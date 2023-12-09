نشرة التوك شو.. حقيقة الشتاء الأكثر برودة في مصر وعمرة طوني خليفة

تحرص “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.



أكد أسامة عبدالخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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مندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن الدولي عجز عن آداء واجبه (شاهد)

أقيمت اليوم في إسرائيل جنازة غال مئير آيزنكوت، نجل رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت.

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مقتل ابن رئيس الأركان السابق.. مشهد عصيب لقادة الاحتلال خلال الجنازة (فيديو)



أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، اليوم الجمعة، قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة.

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رشقة صاروخية من المقاومة الفلسطينية على تل أبيب.. شاهد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفترة المقبلة تحتاج الحرص من الجميع للحفاظ على الوطن ومظهرهه الحضاري

لمزيدٍ من التفاصيل.. شاهد من هناواجب وطني .. مصطفى بكري يطالب المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية



قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يتبقى 14 يومًا على انتهاء فصل الخريف وبداية فصل الشتاء، وهناك توقعات بأن تكون درجات الحرارة والأمطار أيضًا حول المعدلات الطبيعية.

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الشتاء الحالى الأشد برودة في الـ50 عامًا الأخيرة.. الأرصاد تكشف الحقيقة (فيديو)



أكد الإعلامي طوني خليفة، أن جميع الأديان تصب في مكان واحد وهي تطبيق كلام الله، موضحًا أن الدين هو خيار والهدف من كل الأديان السماوية هو المعاملة والأخلاق، وأنه يلتزم بهذا سواء كان على أي ديانة.

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طوني خليفة يصر على أداء العمرة.. تجربة دينية أتمنى خوضها



قال الدكتور جهاد الحرازين أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن مصر تعمل بكل ما أوتيت من قوة على جميع المسارات لمنع محاولات شطب القضية الفلسطينية أو التضحية بها.

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محلل فلسطيني: مصر دائما المضمدة لجراح شعبنا (فيديو)



أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن مقتل الضابط الإسرائيلي مائور كوهين، ابن شقيقة وزير مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق غادي إيزنكوت، في معارك بقطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

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قال الإعلامي ضياء رشوان، إن هناك من 60 إلي 65 % من مباني قطاع غزة دمرت بالكامل ، موضحاً أن الشعب الفلسطيني يقيم في الخيم ، ويعود التاريخ بالشعب الفلسطيني لـ 75 عام للوراء بعد أن عاد المواطن الفلسطيني إلي الخيمة

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ضياء رشوان: 65 % من مبان قطاع غزة دمرت بالكامل (فيديو)



أكد الإعلامي طوني خليفة ارتباطه الشديد بزوجته، قائلا: ""فكرة زواجي من زوجتي الحالية استمرت لـ9 سنوات قبل الزواج.. و نادم على كل هذا الوقت بدونها".

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طوني خليفة يكشف كواليس اتهامه بأعمال منافية للآداب وحقيفة ارتباطه بهيفاء وهبي

