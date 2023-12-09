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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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رد صارم من أحمد موسى على قيادي بحماس حول سيناء (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

رد الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، وطالب باعتذار رسمي من الحركة.

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أحمد موسى يطالب الفلسطينيين بالتمسك بأرضهم ويشيد بشجاعتهم (فيديو)

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أحمد موسى: المصريون سيوجهون رسالة للعالم بمشاركتهم الكثيفة في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، إن الشعب الفلسطيني أصبح في الجنوب، وهناك ضغوط للنزوح إلى مصر بما فيهم عناصر من حماس، قائلا: "أسامة حمدان اللي هربان في لبنان بيقول هنروح ونقاوم من مصر".

وتابع: "لما أنت يا أسامة يا حمدان بتقول كده عايز تدخلنا حرب مع إسرائيل"، مضيفا: "أنت أرضك غزة قاوم من هناك زي ما أنت عايز ماتقاومش من سيناء، بلدنا ماحدش يدخلها، يعني إسرائيل هتضربك عندي وأنا هسكت"، مؤكدا أن سيناء أرض مصرية ولن تكون مأوى لأي عناصر من حماس.

أحمد موسى يطالب حماس بالاعتذار

وطالب قيادات حماس بالاعتذار عما قاله أسامة حمدان، مؤكدا أنه لن نسمح أبدا باستخدام أراضي سيناء، قائلا: "حرر بلدك من عندك، عشان كده بقول للشعب المصري خلي بالك، عندكم 3 أيام مهمين جدا"، موضحا: "مصر تواجه تحديات لكن القوات المسلحة واقفة ورئيسا واقف ومؤسساتنا واقفة، ولن يحدث تهجير تحت أي ظرف".

 

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