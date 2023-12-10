الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

الاحتلال أجبر فلسطينيين في غزة على خلع ملابسهم وحمل السلاح (فيديو)

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

علق أسامة كحلوت، مراسل قناة "العربية" في غزة، على جرائم الاحتلال في القطاع وآخرها تعرية وقتل النازحين، قائلا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يروج لنفسه بأنه انتصر داخل المجتمع الإسرائيلي.

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وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "العربية"، اليوم السبت، أنه الآن يعتقل ويعري ويقتل، ويفعل كل ما يمكن فعله في سكان قطاع غزة.

وأوضح أن الفلسطنيين الذين ظهروا في صور مجردين من ملابسهم هم مدنيين اعتقلهم جيش الاحتلال من بيوتهم ومن مدارس الإيواء، وارتكبوا في حقهم مجازر وليسوا من حماس. 

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وأضاف أن الذين ظهروا في فيديو يسلمون أسلحة أجبرهم الاحتلال تحت تهديد السلاح على ذلك، لبيان أنهم عناصر من حماس، مؤكدا أنه تم ذلك أمام مدارس الإيواء وبوابات "الأونروا".

وأوضح أن الاحتلال يجبر المواطن والمُسن على حمل السلاح ونقله من مكان إلى مكان، ويروج على أنهم عسكريين ومقاومين يسلم سلاحه للجيش، مشيرا إلى أن الاحتلال يجبر أي أحد تحت تهديد السلاح لفعل أي شيء، مؤكدا أن الجميع في غزة مجبر على أن ينفذ ما يأمره الجيش حفاظا على حياته.

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