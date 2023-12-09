الأرصاد الجوية تطمئن الموطنين: لا عواصف قادمة إلى مصر غدًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، مؤكدة أن الحالة الجوية غدًا مستقرة وليس هناك أي عواصف قادمة إلى مصر.

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

وأوضحت عضو الأرصاد الجوية، أن ما نشهده غدًا هي حالة من حالات عدم استقرار الأحوال الجوية التي اعتدنا عليها خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وشددت على أنه من المتوقع غدًا الأحد أن تكون الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير بمعظم محافظات الجمهورية، مؤكدة أن فرص سقوط الأمطار بسيطة وتكون ما بين خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وبعض المناطق من الصحراء الغربية ولا تؤثر على أي أنشطة يومية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأجواء غدًا تكون لطيفة طوال فترات النهار ويتم التحذير من فترات الليل لوجود انخفاض في درجات الحرارة، موضحة أن يومي الإثنين والثلاثاء سيكون هناك منخفض جوي متعلق بشكل كبير بطبقات الجو العليا يعمل على حالة من عدم الاستقرار ويكون بها زيادة في كميات الأمطار عن الأيام السابقة.

وأضافت أن الأمطار تسقط يوم الإثنين على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة ومن الممكن أن تتشكل السيول، منوهة بأن ذروة التقلبات الجوية تكون يوم الثلاثاء.