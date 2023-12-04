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الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

زيارة مبعوثين من عدة دول افريقية وآسيوية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي

بوابة الوفد الإلكترونية

زار وفد من عدة دول افريقية و اسيوية المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية  و ذلك ضمن فاعليات برنامج تدريبي عن "الزراعة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة لتحقيق الامن الغذائي " و يقوم بتنظيمة المركز المصري الدولي للزراعة .

و استعرض  مدير المعمل الدكتور محمد عبدربه  انشطة المعمل المختلفة للمتدربين لاطلاعهم على التجارب البحثية الجارية و المتعلقة بنظم الزراعة الحديثة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة و انتاج تقاوي المشروم و تدوير المخلفات العضوية بأساليب صديقية للبيئة و الانشطة المختلفة لموقع البوصيلي للزراعة المحمية في نظم الزراعة بدون تربة و انتاج الاسماك تكامليا مع نباتات الخضر.

كما تم عرض محطات الارصاد الجوية الزراعية حيث شرح  الدكتور سمير محمود المشرف على المحطات و بيانات الارصاد الجوية الزراعية و كيفية عمل المحطة و صيانتها و تداول البيانات كما عرض الباحثين العاملين بقسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي و  زراعة الاسطح و تدوير مخلفات المدن باستخدام دود الارض و التجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية و تأثيرات الظروف المناخية المغايرة على الانتاجية لبعض محاصيل الخضر الرئيسية.

الجريدة الورقية