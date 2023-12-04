زيارة مبعوثين من عدة دول افريقية وآسيوية للمعمل المركزي للمناخ الزراعي

زار وفد من عدة دول افريقية و اسيوية المعمل المركزي للمناخ الزراعي التابع لمركز البحوث الزراعية و ذلك ضمن فاعليات برنامج تدريبي عن "الزراعة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة لتحقيق الامن الغذائي " و يقوم بتنظيمة المركز المصري الدولي للزراعة .

و استعرض مدير المعمل الدكتور محمد عبدربه انشطة المعمل المختلفة للمتدربين لاطلاعهم على التجارب البحثية الجارية و المتعلقة بنظم الزراعة الحديثة تحت الصوب و الزراعة بدون تربة و انتاج تقاوي المشروم و تدوير المخلفات العضوية بأساليب صديقية للبيئة و الانشطة المختلفة لموقع البوصيلي للزراعة المحمية في نظم الزراعة بدون تربة و انتاج الاسماك تكامليا مع نباتات الخضر.

كما تم عرض محطات الارصاد الجوية الزراعية حيث شرح الدكتور سمير محمود المشرف على المحطات و بيانات الارصاد الجوية الزراعية و كيفية عمل المحطة و صيانتها و تداول البيانات كما عرض الباحثين العاملين بقسم الزراعة بدون تربة التابع للمعمل المركزي للمناخ الزراعي و زراعة الاسطح و تدوير مخلفات المدن باستخدام دود الارض و التجارب الزراعية المتعلقة بالزراعة الذكية و تأثيرات الظروف المناخية المغايرة على الانتاجية لبعض محاصيل الخضر الرئيسية.