جامعة أسيوط تشهد افتتاح الدورة الكشفية 42

شهدت جامعة أسيوط، صباح اليوم الأحد، وقائع افتتاح الدورة الكشفية (٤٢)، والإرشادية (٢٨) لجواليّ وجوالات كليات الجامعة، والتى تنظمها إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والممتدة فعالياتها في الفترة من 23 إلى 28 نوفمبر، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وبمشاركة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، وذلك بأرض المخيم الكشفي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، والمشرف على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم ابراهيم مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، وعزالدين المنصوري مستشار الأنشطة الطلابية، وأبو العلا عبد الباري مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وبمشاركة حشد كبير من عمداء، ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، ومسئوليّ رعاية الشباب، والطلاب، والطالبات المشاركين.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى، دعم الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية، التى تعمل على تنمية روح الانتماء للوطن، مشيداً بدور إدارة رعاية الشباب فى إقامة العديد من الفعاليات، التي تدعم الأفكار البناءة؛ لخدمة المجتمع، وتحقيق رؤية القيادة السياسية لمصر 2030.

ومن جهته، أشاد الدكتور كريم همام؛ بالتعاون والجهد المبذول بين إدارات رعاية الشباب بالكليات، والطلاب، والذي ظهر جلياً من خلال تنظيم الجامعة لنحو (ثلاثة آلاف) نشاط وفاعلية قامت بها جامعة أسيوط منذ بداية العام الدراسي، وما تزال مستمرة وممتدة بتميز وكفاءة، لافتاً إلي أن تميز جامعة أسيوط يدعو كافة الجامعات المصرية؛ للاقتداء بها، وإقامة الفاعليات المتميزة في رحابها؛ دعماً لتقارب الشباب، وتبادل الرؤى في مختلف المجالات، وتقبل الآخر، ونبذ الأفكار المتطرفة، فضلاً عن تشجيع الشباب على التعاون؛ لمواجهة تحديات الوطن، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، التي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

جدير بالذكر؛ أن حفل الافتتاح تضمن؛ مراسم أداء تحية العلم والسلام الجمهورى، وطابور عرض للكليات المشاركة، وعددها (10) كليات، إلى جانب طلاب مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المشاركين نحو (٣٠٠) جوال وجوالة؛ يتبارون فى الأنشطة الدينية، والكشفية، والثقافية، والفنية، والخدمة العامة، والقيم، والاتجاهات الكشفية، والكرنفال، والنشاط الترويحى.

وأجري مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، ونائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ومرافقيهم؛ جولة تفقدية؛ لمخيمات الجوالين، والجوالات، وكذلك معارض أعمال المشغولات اليدوية، التي قام طلاب الجوالة والكشافة بتحضيرها.