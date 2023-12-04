نقيب الفلاحين يكشف نصائح زيادة الانتاج من الأقماح

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان رية المحاياه هي أهم ريه في دورة زراعة الاقماح، لافتا إلى ان رية المحاياه تكون بعد 20 يوم الي 25 يوم من رية الزراعه حسب طبيعة الارض ودرجة حرارة الجو وهي مهمة جدا لتفريع الاقماح وزيادة الانتاج وان التعطيش أو التغريق للاقماح يساهم في قلة الانتاج.

واضاف عبدالرحمن أنه يناشد مزارعي الاقماح الالتزام بمواعيد الزراعه المناسبه لزراعة الاقماح وعدم التبكير أو التاخير عن هذه المواعيد موضحا أن المواعيد المناسبه لزراعة الاقماح في مصر تبدا من 15 نوفمبر الي 10 ديسمبر الحالي.



وتابع عبدالرحمن ان تاخير الزراعة عن هذه المواعيد يؤدي إلى تاثير سلبي من الصقيع مما يضعف النمو الخضري وقد يؤدي للاصابه بأمراض الصدا بما يقلل الانتاجيه ، كما أن التبكير في الزراعه يؤدي الي قلة التفريع وصغر السنابل وتاثير سلبي لدرجة الحرارة المرتفعه يساعد في تبكير طرد السنابل ويمنع اكتمال الاخصاب في السنابل بما يؤدي لقلة الانتاجيه.

واشار عبدالرحمن انه ينصح مزارعي الاقماح بالالتزام بمواعيد الزراعه المثلي والاعتدال في الري دون تغريق اوتعطيش مع الالتزام بالخريطة الصنفيه والزراعه بالتقاوي المعتمده وبطرق الزراعه المناسبه مع مقاومة الحشائش والاعتدال في التسميد في الاوقات المناسبه بما يساهم في زيادة وحدة الانتاجيه من وحدة المساحه لتحقيق اعلي انتاجيه واعلي عائد اقتصادي للمزارع .

واكد ابوصدام ان استخدام نسب تقاوي مناسبه يزيد من الانتاجيه مع مراعاة تشغيل العماله المدربه ذات الخبرة الزراعيه العاليه، كما توقع ان تصل متوسط انتاجيه الفدان الي 20 اردب متوقعا زراعة نحو 4 مليون فدان هذا الموسم بانتاجيه عامه تزيد عن 10 مليون طن من الاقماح .