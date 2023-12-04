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الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصومال ومنظمة الصحة العالمية يبحثان تعزيز النظام الصحي

COP28
COP28

بحث وزير الصحة والرعاية الاجتماعية الصومالي علي حاجي آدم، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، العديد من الملفات المهمة على رأسها تعزيز النظام الصحي بالصومال بالعملية الإيجابية لتغير المناخ.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28)، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، حسمبا ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الاثنين مضيفة أن وزير الصحة التقى مع مسؤلين آخرين وتناول معهم بحث أهمية تعزيز نظام الطاقة الشمسية في الصومال.

ويعد مؤتمر الأطراف للمناخ، هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويجمع الأطراف الـ 198 التي وقعت على الاتفاقية، (197 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي) والمفاوضين التابعين لهم، وينعقد سنوياً منذ عام 1995، وتستضيف دولة الإمارات دورته الثامنة والعشرين.
 

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