وزير الزراعة يدعم الفلاحين في قرى حياة كريمة بالمعدات الزراعية

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوعية المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة في الزراعة، واصل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، جولته في منطقة العامرية بالإسكندرية، حيث قام بتسليم 177 جرارا ومعدات وآلات زراعية للجمعيات والمنتفعين والمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

الاستثمارات الزراعية

حضر تسليم المعدات المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة "الايفاد" وممثلي وزارة التعاون الدولي.

وأشاد وزير الزراعة بالتعاون مع شركاء التنمية وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الايفاد" الممول لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة.

وقال وزير الزراعة إن الهدف من تسليم هذه المعدات هو دعم المزارعين في قرى حياة كريمة، وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب والمرأة.

وأضاف القصير أن مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "sail" يسهم أيضا في تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ومحطات مياه وصرف صحي وإنشاء طرق في قرى حياة كريمة.

وأكد وزير الزراعة أن إجمالي تكلفة مشروع SAIL حوالي 95 مليون دولار من الدولة والإيفاد.

التلقيح الاصطناعي

اختتم وزير الزراعة جولته بافتتاح أكبر وأحدث معمل للتلقيح الاصطناعي في منطقة العامرية، والذي يهدف إلى زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية في قرى حياة كريمة.