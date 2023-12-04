على غرار السكر.. ارتفاع جديد للأرز ورئيس الشعبة يكشف السبب

شهدت أسعار الأرز ارتفاع غير مسبوق في الآونة الأخيرة حتى وصل إلى 35 جنيه، بزيادة قدرها 10 جنيهات خلال الأيام الأخيرة، مما ينذر بأزمة محتملة على غرار أزمة السكر.

كما سجّل الأرز المعبأ اليوم 4 ديسمبر 2023: 30.41 جنيهًا للكيلو، لدى محلات الجملة ليصل للمواطن بسعر 35 جنيه وأكثر، بعدما سجل خلال نوفمبر الماضي سعر 25 جنيه للكيلو المعبأ و22 جنيه للسائب.

فيما وارتفعت أسعار السكر لدى محال الجملة والتجزئة بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، وسط شكوى عدد كبير من المواطنين من وصول سعره إلى 50 جنيها للكيلو جرام الواحد في بعض المناطق.

اتفاق بين التموين وتجار السكر

ووفقًا لآخر تحديثات بيانات الأسعار من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري، تم الكشف عن ارتفاع سعر السكر رسميا إلى حوالي 40.65 جنيه، وهذا يشير إلى زيادة قدرها 15 قرشًا عن الأسعار التي سجلتها يوم أمس ولم يستمر هذا، حيث تم الكشف عن اتفاق بين وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي وشركات إنتاج السكر بشأن تحديد سعر كيلو السكر بين 24 و25 جنيهًا، وهذا سيكون من بداية العام المقبل 2024.

كما أشار المصيلحي، في بيانات منشورة عن الوزارة إلى أن الأزمة الحالية في سوق السكر ناتجة عن تراجع قطاع الأعمال الخاص عن استيراد السكر بسبب ارتفاع أسعاره عالميًا خلال الستة أشهر الماضية، وأوضح أن الوزارة ستبدأ في استيراد 400 إلى 500 ألف طن من السكر الخام ابتداءً من العام المقبل.

شعبة الأرز تكشف عن اسباب الأرتفاع

قي هذا السياق كشفت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بالمضارب، ليسجل سعر الطن 30 ألف جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة، كما وصل طن الأرز رفيع الحبة إلى 31 ألف جنيه، كما تخطى سعر الكيلو الأرز الأبيض 35 جنيها في بعض المحال التجارية والسوبر ماركت، على الرغم من انتهاء موسم الحصاد.

ارتفاع متصاعد

وأرجعت شعبة الأرز، إلى أن سبب ارتفاع الأرز إلى زيادة تكلفة الزراعة على المزارعين، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام وزادت تكلفة تجهيز الأرض والزراعة والأيدي العاملة بنسبة تجاوزت 80%، فيما زادت أسعار الأسمدة بمعدلات كبيرة، موضحا أن المخاوف من زيادة الأسعار والإسراع بتخزين كميات في وقت الحصاد، رفع الطلب والأسعار في نفس الوقت خلال الموسم الحالي.

وأكد أن أسعار الأرز ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة سعر الأرز عالميا ما يصعب عملية استيراده للسوق المحلية.

ويُشار إلى أن يعد الأرز من المحاصيل الحيوية التي يتم الاعتماد عليها في غذاء المليارات من البشر، وتصل مساهمته إلى 60% من إجمالي السعرات الحرارية للناس في أجزاء من جنوب شرق آسيا وأفريقيا، وأدى ارتفاع أسعاره إلى زيادة التضخم في دول مستوردة كبرى مثل إندونيسيا والفلبين.