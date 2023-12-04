جامعة الفيوم تطلق حملة بشبابها في كلية الزراعة

شهد الدكتور جمال فرج، وكيل كلية الزراعة في جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، اللقاء الذي نظمته الكلية بالتعاون مع حملة (بشبابها) بمحافظة الفيوم.

حضر اللقاء الدكتور عبد المنعم ماهر، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، و جمال عبد الناصر، منسق عام الحملة بمحافظة الفيوم، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، وعدد من ممثلي الحملة والطلاب وذلك اليوم الإثنين بالكلية.

أكد الدكتور جمال فرج أن القيادة السياسية تولي قطاع الشباب أهمية قصوى ورعاية متكاملة، الأمر الذي يتطلب من الجميع وخاصة الشباب والطلاب أن يقوموا بمسئولياتهم الوطنية، وذلك بما يعكس الشعور بالانتماء تجاه وطنهم وخاصة في ظل ما يحدث حولنا من أحداث متلاحقة تتطلب التحلي بالمزيد من الوعي والإدراك.

وأكد أن اللقاء يهدف في المقام الأول إلى حث الطلاب نحو إيجابية النزول والمشاركة والتصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، والتعبير عن الرأي بوعي وموضوعية، وليس الهدف هو إقناع الطلاب نحو تبني توجيه معين أو مرشح بعينه.

كما أشار جمال عبد الناصر أن الوطن هو الباقي ولن يتحقق ذلك إلا بالإخلاص والوفاء والانتماء وأن الشباب هم من يصنع الأمل والمستقبل مما يحتم عليهم التحلي بالثقافة والوعي، متناولا عددًا من المحاور شملت توضيح ما يعرف بمفاهيم اقتصاديات المشاركة السياسية، والوعي والاحتراف والممارسة السياسية، وكذلك الحفاظ على الهيمنة الديمقراطية لمصر.

موضحًا قانون مباشرة الحقوق السياسية وتطور مشاركة المصريين في التصويت على مدار التاريخ، والفئات التي لها حق التصويت، بالإضافة إلى الحق في الترشح، والحق في تولي المناصب العامة، ومسؤوليات المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تناول دور مصر المحوري في دعم القضية الفلسطينية.

واضافت ناريمان مصطفى، مدير عام إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، أن حملة (انزل وشارك ) تهدف إلى حث المواطنين على المشاركة السياسية الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن يعبر كل فرد عن رأيه وخاصة في ظل ما توفره الدولة من أدوات وسبل من أجل للتصويت بسهولة ويسر .

واضاف حازم قاسم، أمين تنظيم حملة (بشبابها) بمحافظة الفيوم، أن الدولة المصرية تراهن على ولاء مواطنيها، وخاصة أن الشباب هم الأبطال الحقيقين خلال الفترة الراهنة التي تشهد الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ، ولذلك فإن حملة (بشبابها) تفتح ذراعيها لجميع الشباب الراغبين في المشاركة الفعالة.

موجهًا الشباب أن العزوف عن التصويت سيعتبر من أكثر المظاهر السلبية التي قد تصدر منهم، وأن أصواتهم الانتخابية أمانة وواجب وطني مقدس.

وقال باهر محمد باتع، منسق عام الحملة بمركز الفيوم، أن الشباب هم قوة التغيير وصناع القرار ، ولذلك فإن حملة بشبابها تم إطلاقها من قبل شباب مصر لتشجيعهم على المشاركة السياسية وحثهم على التوعية والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية والعملية الانتخابية الرئاسية القادمة لعام ٢٠٢٤، وأن هدف الحملة العمل على تعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم نحو الشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.































