الإيسيسكو والصين تبحثان سبل تعزيز التعاون

بحث الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مع لي شانج لين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة المغربية، سبل تعزيز التعاون بين الإيسيسكو وعدد من المؤسسات الصينية في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وخلال الاجتماع، الذي جرى اليوم الإثنين بمقر الإيسيسكو في الرباط، نوه الدكتور المالك بنجاح المؤتمر الدولي لطريق الحرير الذي عقدته الإيسيسكو بشراكة مع معهد الدراسات الاستراتيجية لطريق الحرير، التابع لجامعة شانغهاي للدراسات الدولية بالصين، وشهد مشاركة رفيعة المستوى لعدد من المسؤولين والأساتذة والخبراء المتخصصين في المجال.

واستعرض أبرز محاور رؤية الإيسيسكو وتوجهاتها الاستراتيجية، التي تتبنى الانفتاح والتعاون مع الجميع، لخدمة دولها الأعضاء والمجتمعات المسلمة حول العالم، ولتعزيز التواصل بين هذه الدول ودول العالم الإسلامي، حيث تتيح المنظمة للدول غير الأعضاء الانضمام إليها بصفة مراقب.

وأشار المدير العام للإيسيسكو إلى أن المنظمة تعمل من خلال مبادراتها وبرامجها على صقل مهارات الشباب وتنميتها في جميع المجالات، وتشجيعهم على التعمق في علوم الفضاء والتكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال، ودعم الحوار والتسامح لبناء المجتمعات التي نريد والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أشاد السفير الصيني بجهود الإيسيسكو في مجالات اختصاصها، مؤكدا أن هذا الاجتماع فرصة لمناقشة برامج التعاون المستقبلي المقترحة بين الإيسيسكو وعدد من الجهات الصينية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، للمساهمة في التقريب بين الصين ودول العالم الإسلامي.

