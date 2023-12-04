عالم ببحوث الصحراء يحصد 3 براءات اختراع

حصد الدكتور على عبد العزيز الاستاذ المساعد بشعبة مصادر المياه والأراضي الصحراوية ورئيس مشروع حقن التربة الرملية بالسلت والطين بمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة وأستصلاح الاراضي علي ٣ براءات اختراع فردية الحاصل عليها بالمجهود الذاتي من مكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا .

أوضح عبد العزيز ان براءات الاختراع الفردية الحاصل عليها بالمجهود الذاتي عبارة عن تركيبات صديقة للبيئة من خامات طبيعية من المصادر التي تقوم بمعالجة وأستصلاح الأراضي الرملية والأراضي المتدهورة بالملوحة وتثبيت الكثبان الرملية .

أضاف عبد العزيز أن البراءات الفردية الحاصل عليها بالمجهود الذاتي تعد نتاجا للبحوث التطبيقية المتطورة في مجال أستصلاح الأراضي الصحراوية والتي تهدف الى توطين المنتج المحلي المتمثل في خامات الطين المتوفرة بكثرة في الصحارى المصرية والتي تسهم بشكل كبير فى تقليل حجم الواردات من محسنات التربة المصنعة وكذلك توفير كميات كبيرة من الأسمدة الكيميائية الملوثة للبيئة باهظة الثمن التي تمثل عبء اقتصادي على كاهل المزارع، كما ان هذه التركيبات لها دورا هاما فى توفير كميات كبيرة من مياه الري المضافة في ظل الشح المائى ومحدودية مصادر المياه المتاحة في مصر.



