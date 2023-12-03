اقرأ غدًا بالوفد | عبدالسند يمامة: المشهد الانتخابي مشرف للنظام الحالي

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات المهمة، أبزرها: “عبدالسند يمامة: المشهد الانتخابي مشرف للنظام الحالي”.

ويتضمن عدد الوفد العديد من الموضوعات الأخرى:

- عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي مقدمة لكل الإصلاحات في البلاد

- د. وجدي زين الدين يكتب: انتخابات الخارج مؤشر رائع للتصويت بالداخل

- المصريون بالخارج يواصلون تسطير الملاحم الوطنية

- "الوطنية للانتخابات" تعلن انطلاق أعمال فرز أصوات الناخبين

- عشرات المجازر الصهيونية في غزة

- 60 ألف شهيد ومصاب منذ حرب الإبادة

- رئيس الوفد: القضاء سلطة مستقلة ويجب العودة إلى دستور 1971