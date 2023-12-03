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الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد | عبدالسند يمامة: المشهد الانتخابي مشرف للنظام الحالي

اقرأ بالوفد
اقرأ بالوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات المهمة، أبزرها: “عبدالسند يمامة: المشهد الانتخابي مشرف للنظام الحالي”.

 

ويتضمن عدد الوفد العديد من الموضوعات الأخرى:

- عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي مقدمة لكل الإصلاحات في البلاد

- د. وجدي زين الدين يكتب: انتخابات الخارج مؤشر رائع للتصويت بالداخل

- المصريون بالخارج يواصلون تسطير الملاحم الوطنية 

- "الوطنية للانتخابات" تعلن انطلاق أعمال فرز أصوات الناخبين

- عشرات المجازر الصهيونية في غزة 

- 60 ألف شهيد ومصاب منذ حرب الإبادة

- رئيس الوفد: القضاء سلطة مستقلة ويجب العودة إلى دستور 1971

 

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