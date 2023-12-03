اقرأ غدًا بالوفد | عبدالسند يمامة: المشهد الانتخابي مشرف للنظام الحالي
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر غدًا الإثنين، العديد من الموضوعات المهمة، أبزرها: “عبدالسند يمامة: المشهد الانتخابي مشرف للنظام الحالي”.
ويتضمن عدد الوفد العديد من الموضوعات الأخرى:
- عبدالسند يمامة: الإصلاح السياسي مقدمة لكل الإصلاحات في البلاد
- د. وجدي زين الدين يكتب: انتخابات الخارج مؤشر رائع للتصويت بالداخل
- المصريون بالخارج يواصلون تسطير الملاحم الوطنية
- "الوطنية للانتخابات" تعلن انطلاق أعمال فرز أصوات الناخبين
- عشرات المجازر الصهيونية في غزة
- 60 ألف شهيد ومصاب منذ حرب الإبادة
- رئيس الوفد: القضاء سلطة مستقلة ويجب العودة إلى دستور 1971