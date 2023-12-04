دراسة نظام متكامل لإدارة المخلفات في جامعة حلوان

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مع شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات.

ووقع البروتوكول الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بروتوكول التعاون مع الدكتور أيمن محرم عضو مجلس الإدارة المنتدب.

ويأتي ذلك في إطار التوجه لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر ،٢٠٣٠ لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل وتعزيز الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط كخطوة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تدوير مخلفات جامعة حلوان

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين للاستفادة من المشروعات البحثية التى تقوم بها جامعة حلوان في الكليات والمجالات المختلفة لديها وقيام شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات بإعداد دراسة لنظام متكامل لإدارة المخلفات الصلبة وكذلك توفير فرص تدريب عملية للطلاب داخل المصانع والمشروعات والقطاعات المختلفة لديه.

وتقوم شركة ارتقاء بتقديم دراسة وافية وخطة لتنفيذ نظام متكامل للتعامل مع المخلفات الصلبة التى تنتجها جامعة حلوان موضح فيها آلية التنفيذ ومجال الخدمات ومحددات التشغيل الفعلي والمدة اللازمة للتنفيذ وفقا لنطاق الخدمات المطلوبة ويتم التفاوض عليها بين الطرفين.

دور جامعة حلوان في حماية البيئة

وشاركت جامعة حلوان، في وقت سابق، في انطلاق المؤتمر التأسيسي لإطلاق مُبادرة حلوان باللون الأخضر، في منتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية؛ لمواجهة التغيرات المُناخية.

وعقدت جامعة حلوان مؤتمر "واقع ومستقبل التغيرات المُناخية المحلية والعالمية"، خلال شهر أكتوبر الماضي، كذلك استضافت الجامعة ندوة من ستوكهولم إلى شرم الشيخ حول مسيرة العمل المُناخي بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشاركت جامعة حلوان في ندوة الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المُناخي بمركز بحوث الشرطة.

وعقدت كلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان منتدى (التصميم الأخضر.. استدامة للحياة)، وأطلقت خلاله مبادرة (صمم للأخضر... حضارة مستدامة)، ومبادرة (ليه ترميها... الأفضل تستفيد بيها)؛ لإعادة تدوير المخلفات.

وعقدت جامعة حلوان عدة ورشة عمل لطلاب الأقسام المختلفة عن التغيرات المُناخية، بالإضافة إلى ورشة عمل مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية عن التحديات البيئية ومتطلبات العمل المُناخي في إطار مبادرة التمكين للحد من التغيرات المُناخية، كذلك عقد ورشة تدريبية لتدوير الخامات البيئة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وورشة عمل حول تصميم وحدات الإضاءة بإعادة تدوير مُخلفات الزجاج، وأخرى لاعادة تدوير خامات الورق، بالإضافة إلى عقد ورشتي عمل بالتعاون مع مؤسسة أضواء المستقبل لإعادة تدوير مخلفات القماش والخشب، وورشة عمل الإضاءة بإعادة تدوير مخلفات البلاستيك، وورشة عمل حول تصميم الزهور بإعادة تدوير مخلفات الزجاجات البلاستيك.