الزراعة تكثف جهودها لمتابعة محصول القمح وتوعية المزراعين بالأساليب الحديثة

زارت قيادات وزارة الزراعة محافظة الفيوم لتفقد زراعة القمح بالمحافظة، والتأكد من توافر التقاوى الجيدة المعتمدة، وتوعية المزارعين بأساليب الزراعة الحديثة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

منافذ التقاوي

قام وفد من قيادات وزارة الزراعة، برئاسة الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والمهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعاون، بزيارة محافظة الفيوم، يرافقه المهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة بالفيوم، ولجنة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وشؤون المديريات والتعاون والإصلاح والاستصلاح، وقيادات الزراعة بالفيوم والمهندس حجاج صالح مدير عام الإصلاح.

وخلال الزيارة، قام الوفد بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الفيوم، للاطمئنان على توافر جميع الأصناف طبقا للخريطة الصنفية، والمرور على بعض الحقول للاطمئنان على تقدم الزراعة ونسبة الإنبات.

وعلى صعيد آخر، وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة ومديري المديريات بالمحافظات بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة، والتي يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائي.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة، والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزارعين.

كما أكد وزير الزراعة على توعية المزارعين بأن سعر الضمان 1600 جنيه للاردب هو استرشادي فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين، وكذلك توعيتهم بأساليب الزراعة الحديثة التي تحقق أعلى إنتاجية وترشد في استخدام المياه.