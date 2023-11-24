نشرة التوك شو.. تفاصيل هدنة غزة وحقيقة استسلام حماس

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أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، ثقة الحركة في الأشقاء بمصر وقطر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

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حماس: نثق في مصر وقطر لضمان تنفيذ الهدنة (فيديو)

أدى عدد من عناصر جماعة الحوثي، رقصة "البرعة" اليمنية على سطح السفينة "جالاكسي ليدر" الإسرائيلية الذين استولوا عليها في البحر الأحمر.

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عناصر الحوثي يرقصون البرعة اليمنة على سطح السفينة المختطفة (فيديو)

أكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تعرض المستشفى الإندونيسي لقصف عنيف يطال المولدات الكهربائية وأجزاء كبيرة من المباني، موضحًا أن الاحتلال يعرض حياة كل الموجودين بالمستشفى إلى الخطر.

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الاحتلال يكثف قصف المستشفى الإندونيسي في غزة ويهدد حياة المرضى (فيديو)

أكدت الفنانة صفية العمري، أنها لا تخاف من غدر الرجال أو الزمن أو النسيان من الناس ولكنها تخاف من لحظة معينة تأتي لها ولا يكون أبناءها بجانبها في إشارة منها إلى الموت، قائلة: "مش بخاف من غدر الرجالة ولا الزمن واللي بخاف منه تيجي لحظة وولادي بعيد عني وميكنوش جنبي".

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صفية العمري: "معملتش حساب للزمن وخايفة من الموت يجي وأولادي بعيد عني"

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، إنه كان متفائلا في السابق مع دعوات السلام في السبعينيات معلقا “كنت رافض الأمر في البداية، لكن مع الوقت وبعد ذهاب السادات لإسرائيل بدأت أتفهم أن هناك إقبال على السلام”.

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أسامة الغزالي حرب يعلق على موقف إبراهيم عيسى وداليا زيادة من حماس.. فيديو

قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، إن الاحتلال الإسرائيلي فشل بحربه في غزة، وأصبح مقرا لاصطياد جنودها وتدمير آلياتها العسكرية.

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مختار غباشي: جرائم إسرائيل في غزة تخطت ما كان يفعله هتلر (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه أجرى اتصالا مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج.

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خالد مشعل يحسم جدل استسلام حركة حماس وتسليمها السلاح لوقف العدوان

كشف ماهر صافي، المحلل السياسي الفلسطيني، تفاصيل الهدنة في غزة، مشيدا بجهود مصر التي سعت إلى الهدنة الإنسانية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على القطاع، بالتعاون مع قطر، موضحًا أن الاحتلال فشل في القضاء على المقاومة ورضخ لجهود الوسطاء.

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محلل فلسطيني: مصر سخرت كل مؤسساتها لدعم غزة والهدنة أسعدت الشعب (فيديو)

وصف د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، موقف الدول الغربية تجاه الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني “فضحية وكيل بمكيالين”، منوهًا إلى أن فشل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وعجز مجلس حقوق الإنسان في إيقاف المعاناة والحرب أمر محبط للعالم بأسره ويعتبر سقوط مروع.

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د. وجدي زين الدين: العدوان على غزة فضح معايير المؤسسات الدولية وأفقدها مصداقيتها

توقع د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن تمتد الهدنة الإنسانية التي تم إعلانها لمدة 4 أيام وأن تكون هناك مددًا أخرى مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى الوصول إلى الوقف الدائم للحرب.

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د. وجدي زين الدين يناشد الفصائل الفلسطينية بالتوحد.. استمعوا لصوت الحكمة المصرية

في لقاء حاد وصفه المتابعون بقذائف أطلقها المؤثر الأمريكي-البريطاني والملاكم السابق أندرو تيت، في وجه الإعلامي الإنجليزي الذي اشتهر بحواراته مع المؤيدين والمعارضين لكلًا من فلسطين وإسرائيل منذ الاشتباكات التي جرت عقب السابع من أكتوبر الماضي، قال تيت إن ما يحدث في غزة "إبادة جماعية" وبحرب مثيرة للاشمئزاز تتجاوز الانتماءات السياسية.

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إنهم ليسوا مواشي.. أندرو تيت يقصف جبهة بيرس مورجان دفاعًا عن غزة

طال انتظار الهدنة في غزة التي جرت الموافقة عليها بين حماس وإسرائيل، والتي تستمر لـ4 أيام تفرج فيها الفصائل الفلسطينية عن 50 أسيرا مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا.

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أكد الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، استشهاد أكثر من 14 ألف فلسطينيا في غزة، غير المفقودين تحت الأنقاض، مضيفًا أن أغلبهم من النساء والأطفال، بما يزيد على 6 آلاف طفل، بالإضافة إلى 800 مسن.

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وزير فلسطيني: الاحتلال لا يفرق بين امرأة وطفل ويستهدف إبادة الشعب (فيديو)

أكد د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن رؤية الدولة المصرية كانت صائبة عقب العدوان على قطاع غزة؛ إذ اكتشف المسئولون أنه يوجد مخطط مرسوم من أجل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية.

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د. وجدي زين الدين: "جهود مصر أعادت القضية الفلسطينية للساحة العالمية" (فيديو)

أعرب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، عن سعادته بتنظيم فعالية “تحيا فلسطين ومصر” التي عقدت اليوم في ستاد القاهرة، مؤكدًا أنها تؤكد أن مصر دولة قادرة وقوية وتستطيع أن تفعل عندما تريد.

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د. وجدي زين الدين: فعالية "تحيا مصر فلسطين" تؤكد قوة الدولة على إجهاض مخططات تصفية القضية

أصرت حركة حماس على تسليم المحتجزين إلى مصر مباشرةً، وليس إلى الصليب الأحمر، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل، نقلا عن «وول ستريت جورنال».

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حماس تصر على تسليم المحتجزين إلى مصر وليس الصليب الأحمر

