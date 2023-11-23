عاجل
د. وجدي زين الدين يناشد الفصائل الفلسطينية بالتوحد.. استمعوا لصوت الحكمة المصرية د. وجدي زين الدين: العدوان على غزة فضح معايير المؤسسات الدولية وأفقدها مصداقيتها
الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

د. وجدي زين الدين: فعالية "تحيا مصر فلسطين" تؤكد قوة الدولة على إجهاض مخططات تصفية القضية

د. وجدي زين الدين
د. وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد

أعرب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، عن سعادته بتنظيم فعالية “تحيا فلسطين ومصر” التي عقدت اليوم في ستاد القاهرة، مؤكدًا أنها تؤكد أن مصر دولة قادرة وقوية وتستطيع أن تفعل عندما تريد.

 

وأكد زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج، “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت تأييد مصر للقضية الفلسطينية التي لن تموت ولن تمرر المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتعتبر رسالة واضحة وموجهة للعالم كله دون استثناء.

txt

د. وجدي زين الدين عن مؤتمر د. عبدالسند يمامة في بورسعيد: قلعة وفدية من رموزها مصطفى شردي

txt

د. وجدي زين الدين: إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ودستوري

ونوه رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن مصر لعبت دورًا مهمًا في تهدئة الأوضاع في المنطقة واحتواء الاشتباكات وبعثت رسائل مهمة وشديدة اللهجة على أن أي مخطط للتهجير سيكون مصيره الفشل المحتوم، والفضل يرجع للدولة المصرية التي حققت انتصارًا قويًا للقضية الفلسطينية من خلال العدوان البشع، مردفًا: العالم كله قدم تعظيم سلام لدور مصر المحوري الإنساني إزاء الأزمة 

شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

د. وجدي زين الدين: تخصيص "المتحدة" 100 دقيقة لمرشحي الرئاسة يؤكد مساواة الدولة بين المتنافسين

د. وجدي زين الدين: تنافس 4 مرشحين على منصب الرئيس حالة غير مسبوقة تشهدها مصر

د. وجدي زين الدين: الشعب المصري بداخله وفدي وإن لم يكن عضوًا في الحزب

د. وجدي زين الدين يحذر من شمولية المقاطعة.. "بلاش خراب البيوت"

د. وجدي زين الدين: الدبلوماسية المصرية غيرت الرأي العام العالمي تجاه أحداث فلسطين

د. وجدي زين الدين: الريادة المصرية المطالبة بنصرة الشعب الفلسطيني تحققت على أرض الواقع
الجريدة الورقية