د. وجدي زين الدين: فعالية "تحيا مصر فلسطين" تؤكد قوة الدولة على إجهاض مخططات تصفية القضية

أعرب د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، عن سعادته بتنظيم فعالية “تحيا فلسطين ومصر” التي عقدت اليوم في ستاد القاهرة، مؤكدًا أنها تؤكد أن مصر دولة قادرة وقوية وتستطيع أن تفعل عندما تريد.

وأكد زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج، “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت تأييد مصر للقضية الفلسطينية التي لن تموت ولن تمرر المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتعتبر رسالة واضحة وموجهة للعالم كله دون استثناء.

ونوه رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن مصر لعبت دورًا مهمًا في تهدئة الأوضاع في المنطقة واحتواء الاشتباكات وبعثت رسائل مهمة وشديدة اللهجة على أن أي مخطط للتهجير سيكون مصيره الفشل المحتوم، والفضل يرجع للدولة المصرية التي حققت انتصارًا قويًا للقضية الفلسطينية من خلال العدوان البشع، مردفًا: العالم كله قدم تعظيم سلام لدور مصر المحوري الإنساني إزاء الأزمة

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