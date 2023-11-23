د. وجدي زين الدين يناشد الفصائل الفلسطينية بالتوحد.. استمعوا لصوت الحكمة المصرية

توقع د. وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، أن تمتد الهدنة الإنسانية التي تم إعلانها لمدة 4 أيام وأن تكون هناك مددًا أخرى مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى الوصول إلى الوقف الدائم للحرب.

وبين زين الدين، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج، “الحياة اليوم”، المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الخميس، أنه توجد مفاوضات وجلسات ونقاشات ستعقد بين أطراف عدة.

وأشار رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد إلى أن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أصبح مطلب عالمي وشعبي، مشددًا على أن الدولة المصرية تلعب أدوارًا مهمة في توحيد الفصائل الفلسطينية وإعادة القضية للساحة العالمية، وسيكون لها دور مهم في المفاوضات التي ستعقب إيقاف العدوان.

وطالب رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، الفصائل الفلسطينية بالتوحد وترك الفرقة التي تغرق فيها في السنوات الماضية، مبينًا: “آن الأوان لهم أن يحتكموا لصوت العقل المصري”.

شاهد الفيديو..