مختار غباشي: جرائم إسرائيل في غزة تخطت ما كان يفعله هتلر (فيديو)

قال الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، إن الاحتلال الإسرائيلي فشل بحربه في غزة، وأصبح مقرا لاصطياد جنودها وتدمير آلياتها العسكرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، أنه على الرغم من العملية البرية التي شنها الاحتلال على قطاع غزة إلا أن رشقات المقاومة الصاروخية لم تتوقف وطالت كل مكان في إسرائيل.

لا مكان آمن في غزة

وأشار إلى وجود خلل كبير في نظرة أمريكا والغرب للقضية الفلسطينية، إذ أن مواقفهم مرتبكة، مضيفًا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من المجازر الدموية بحق الشعب الفلسطيني على مدار التاريخ من بينها صبرة وشاتيلا، لافتًا غلى أن الاحتلال يحارب الأطفال الخدج داخل الحضانات والمشافي.

وتابع: “لا مكان آمن في قطاع غزة، والشعب الفلسطيني يأمل في أن يسمع الغرب صرخاته”، لافتًا إلى أن إسرائيل تمارس إجراما لم يمارسه هتلر، ويعيش في حالة رعب لأنه لم يحقق أي شيء في غزة.

موعد تطبيق الهدنة في غزة

وأكدت كتائب القسام دخول الهدنة حيز التنفيذ يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 7 صباحًا، وسيجري تبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا".

أضافت: "تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة، كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، ويتوقف لمدة 6 ساعات يوميًّا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال".

أوضحت "القسام": "يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد، ويتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا صهيونيًّا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا".

تحتجز حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى أكثر من 240 شخصًا رهائن في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنّته على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وتسبب بمقتل 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.