خالد مشعل يحسم جدل استسلام حركة حماس وتسليمها السلاح لوقف العدوان

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه أجرى اتصالا مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج.



وتابع بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد : “خالد مشعل أكد أن حماس قوية وصامدة وتحقق انتصارات عديدة، كما أكد ثقة المقاومة في تحقيق نصر الله وهزيمة العدو كون الشعب الفلسطيني أصحاب قضية”.



ونفى خالد مشعل خلال اتصاله مع الإعلامي مصطفى بكري ما تردد حول إقدام حماس على تصفية الحركة وتسليم السلاح بعد الحرب، قائلا : “معلومات مختلقة لا أصل لها ولا مصداقية، هل يعقل أن تقدم حماس لأي أحد مثل هذه الأفكار، حماس قوية وصامدة، وشعبنا البطل الذي يضرب أروع الأمثلة في الصمود والتضحية بلا حدود”.



كما أشار خالد مشعل خلال اتصاله مع الإعلامي مصطفى بكري إلى أن العدو الإسرائيلي على باطل ولا يستطيع المواجهة في الميدان، مشددا على أن العدوان على غزة جريمة لن تنسى أبد الدهر.

واختتم مشعل اتصاله مع الإعلامي مصطفى بكري قائلا : “استجبنا للوساطات والاتصالات ونتابع الموقف عن كثب”.