عاجل
صفية العمري: "معملتش حساب للزمن وخايفة من الموت يجي وأولادي بعيد عني" وكيل دونج فينج يطرح Aeolus HUGE الهجينة في مصر.. الأسعار وطرق السداد
الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خالد مشعل يحسم جدل استسلام حركة حماس وتسليمها السلاح لوقف العدوان

خالد مشعل
خالد مشعل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه أجرى اتصالا مع خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج.


وتابع بكري خلال برنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد : “خالد مشعل أكد أن حماس قوية وصامدة وتحقق انتصارات عديدة، كما أكد ثقة المقاومة في تحقيق نصر الله وهزيمة العدو كون الشعب الفلسطيني أصحاب قضية”.

txt

ترامب يُعلّق على تأخر صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل

txt

حماس تصر على تسليم المحتجزين إلى مصر وليس الصليب الأحمر


ونفى خالد مشعل خلال اتصاله مع الإعلامي مصطفى بكري ما تردد حول إقدام حماس على تصفية الحركة وتسليم السلاح بعد الحرب، قائلا : “معلومات مختلقة لا أصل لها ولا مصداقية، هل يعقل أن تقدم حماس لأي أحد مثل هذه الأفكار، حماس قوية وصامدة، وشعبنا البطل الذي يضرب أروع الأمثلة في الصمود والتضحية بلا حدود”.


كما أشار خالد مشعل خلال اتصاله مع الإعلامي مصطفى بكري إلى أن العدو الإسرائيلي على باطل ولا يستطيع المواجهة في الميدان، مشددا على أن العدوان على غزة جريمة لن تنسى أبد الدهر.
واختتم مشعل اتصاله مع الإعلامي مصطفى بكري قائلا : “استجبنا للوساطات والاتصالات ونتابع الموقف عن كثب”.

مواد متعلقة

حماس عن الهدنة في غزة: "الأمور تسير في اتجاه إيجابي"

إبراهيم عيسى ينتقد انتهاج حماس أسلوب إسرائيل في احتجاز النساء والأطفال.. فيديو

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن صفقة الرهائن مع حماس

السعودية تكشف موقفها من اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل

سويسرا تدرس حظر أنشطة حركة "حماس" على أراضيها
الجريدة الورقية